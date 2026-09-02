Máximo dirigente vietnamita rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh en Hanoi

Hanoi (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, rindió homenaje hoy al Presidente Ho Chi Minh en su Mausoleo y ofreció incienso en memoria del líder fallecido en la Casa 67, ubicada en el Sitio de Reliquias de Ho Chi Minh, dentro del complejo del Palacio Presidencial en Hanoi.



En una atmósfera solemne y profundamente emotiva, el máximo dirigente To Lam, acompañado por su comitiva, ofreció incienso en homenaje al Presidente Ho Chi Minh, querido líder de la nación vietnamita.



El Presidente Ho Chi Minh es considerado un símbolo sublime del patriotismo y el heroísmo revolucionario vietnamita, así como un ejemplo luminoso de moral, sabiduría, coraje y conciencia de la nación y de su época. Dedicó toda su vida a la causa revolucionaria del Partido, de la nación y del pueblo, así como a la amistad con los pueblos del mundo.



Su nombre y su legado perduran junto al país y viven para siempre en el corazón del pueblo vietnamita y de la humanidad. Legó al Partido, al pueblo y a las generaciones presentes y futuras un invaluable patrimonio ideológico, además de un brillante ejemplo de moral y estilo de vida.



Hace 81 años, el 2 de septiembre de 1945, en la plaza Ba Dinh de Hanoi, el Presidente Ho Chi Minh, en nombre del Gobierno Provisional, leyó la Declaración de Independencia, proclamando ante el pueblo vietnamita y el mundo el nacimiento de la República Democrática de Vietnam, hoy República Socialista de Vietnam.



Ochenta y un años después, los valores fundamentales de la Declaración de Independencia y el espíritu del 2 de septiembre de 1945 mantienen plena vigencia y siguen siendo una fuente de inspiración, sirviendo de guía para que el Partido, el pueblo y las fuerzas armadas avancen con firmeza en la construcción de un Vietnam fuerte, próspero y feliz.



A primera hora de la mañana del 2 de septiembre, grandes multitudes se congregaron en la histórica plaza Ba Dinh para rendir homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su Mausoleo y visitar el Sitio de Reliquias de Ho Chi Minh, dentro del complejo del Palacio Presidencial.



El sitio continúa inspirando y reforzando la determinación y la confianza de las generaciones de vietnamitas, tanto presentes como futuras. Cada rincón conserva la huella de un líder de vida sencilla y cercano al pueblo, cuya grandeza, sin embargo, trascendió su tiempo. Las reliquias, documentos y objetos expuestos ofrecen testimonios vívidos y auténticos de la vida, la trayectoria revolucionaria, el pensamiento, la moral y el estilo del Presidente Ho Chi Minh./.

VNA