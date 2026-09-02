Desempeño económico de enero a agosto refuerza bases para alcanzar un crecimiento de dos dígitos

Hanoi, 2 sep (VNA) – Los indicadores positivos registrados en la producción, el comercio, la inversión y el consumo durante los primeros ocho meses de 2026 sientan bases más sólidas para que Vietnam avance hacia su objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos este año.

Este desempeño favorable se ha reflejado especialmente en los principales polos de crecimiento y en localidades clave del país.

Según la División de Aduanas del paso fronterizo internacional de Lao Cai, el valor total de las importaciones y exportaciones alcanzó casi 1.600 millones de dólares estadounidenses al 26 de agosto, un 75% más que en el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones se dispararon un 162%, hasta cerca de 887 millones de dólares, mientras que las importaciones aumentaron un 22%, hasta casi 685 millones de dólares.

La recaudación para el presupuesto estatal en este paso fronterizo ascendió a casi 32,4 millones de dólares al 26 de agosto, equivalente al 80,1% del objetivo asignado por el Ministerio de Finanzas y al 67,6% de la meta fijada por el Comité Popular de la provincia de Lao Cai. La cifra supone además un aumento del 18% respecto al mismo periodo del año pasado.

Puerta Fronteriza Internacional Terrestre Nº II de Kim Thanh, Lao Cai. (Fuente: VNA)

En Hai Phong, una evaluación local indica que nueve de los diez principales objetivos socioeconómicos para los primeros ocho meses del año superaron las previsiones iniciales. El único indicador que quedó por debajo de la meta fue el crecimiento del Índice de Producción Industrial (IPI), que aumentó más de un 14% en agosto, frente al objetivo previsto de más del 17%.

En Hanoi, las exportaciones alcanzaron los 14.890 millones de dólares durante los primeros ocho meses, un 8% más interanual, según la oficina de estadística de la ciudad. Se estima que los ingresos del presupuesto estatal ascendieron a unos 20.000 millones de dólares a finales de agosto, equivalente al 80,2% de la previsión anual y un 8,9% más que en el mismo periodo de 2025.

Previamente, los datos de la Oficina Nacional de Estadística, dependiente del Ministerio de Finanzas, mostraron que la producción industrial se mantuvo como uno de los principales motores del crecimiento durante los primeros siete meses del año. El Índice de Producción Industrial (IPI) de julio aumentó un 1,2% respecto a junio y un 14,5% interanual. En los primeros siete meses, el índice creció un 11,4%, el mayor incremento registrado para este periodo en muchos años. La producción industrial aumentó en las 34 ciudades y provincias del país.

El comercio exterior también registró una fuerte expansión. El valor total de las importaciones y exportaciones de mercancías alcanzó los 659.580 millones de dólares en los primeros siete meses, un 28,1% más interanual. Las exportaciones aumentaron un 21,7%, hasta 319.530 millones de dólares, mientras que las importaciones crecieron un 34,8%, hasta 340.050 millones de dólares.

Los productos industriales procesados siguieron siendo el principal pilar de las exportaciones, al representar el 90,1% del total, con un valor de 287.910 millones de dólares. El fuerte aumento de las importaciones, en las que los materiales destinados a la producción representaron el 94,1% del valor total, refleja la elevada demanda de materias primas, maquinaria y otros insumos para las actividades productivas.

Vietnam registró un déficit comercial de 20.520 millones de dólares en los primeros siete meses del año, frente al superávit de 10.350 millones de dólares alcanzado en el mismo periodo de 2025.​

La inversión extranjera directa (IED) continuó siendo uno de los puntos fuertes de la economía. A 31 de julio, el capital extranjero registrado -incluidos nuevos proyectos, ajustes de capital, aportaciones de capital y adquisiciones de acciones- ascendió a 38.060 millones de dólares, un 58% más interanual. La IED desembolsada alcanzó los 15.200 millones de dólares, un 11,8% más, lo que demuestra que el capital registrado se está convirtiendo gradualmente en recursos destinados a la producción y las actividades empresariales.

Al mismo tiempo, la inversión pública se aceleró para dar un mayor impulso a la economía. La inversión financiada con cargo al presupuesto estatal en julio se estimó en unos 3.780 millones de dólares, un 25,9% más que en el mismo mes del año anterior.

En los primeros siete meses, la cifra acumulada alcanzó unos 17.090 millones de dólares, equivalente al 39% del plan anual y un 18,4% más interanual. La demanda interna también se mantuvo sólida: las ventas minoristas de bienes y los ingresos por servicios al consumidor sumaron unos 174.900 millones de dólares durante los primeros siete meses, un 13,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Descontado el efecto de los precios, el crecimiento fue del 7,5%.

​Estos resultados se suman al sólido desempeño registrado durante el primer semestre. El PIB creció un 7,94% interanual en el primer trimestre y un 8,39% en el segundo, situando el crecimiento acumulado de los primeros seis meses en el 8,18%.

En una empresa en la provincia de Tay Ninh. (Fuente: VNA)

Can Van Luc, economista jefe y director del Instituto de Investigación y Formación del BIDV, señaló que la inversión pública prevista para 2026 ronda los 42.200 millones de dólares , un 31% más que el año anterior. Consideró que este importante volumen de recursos constituye un factor clave, siempre que pueda convertirse rápidamente en proyectos de infraestructura y en una mayor capacidad productiva.

A corto plazo, el crecimiento del 8,18% registrado en el primer semestre, junto con la evolución positiva de los principales indicadores en julio y agosto, demuestra que la economía mantiene un fuerte impulso. El crecimiento sostenido de la producción industrial, las exportaciones, la inversión pública, la inversión extranjera directa (IED) y el consumo será fundamental para que Vietnam se acerque a su objetivo de crecimiento de dos dígitos en 2026.

Durante la primera Conferencia Internacional sobre Economía del Desarrollo (EDAST 2026), celebrada en Hanoi a finales de agosto, el profesor y doctor Keunjae Lee, de la Universidad Nacional de Pusan, expresó su admiración por el desarrollo económico de Vietnam a lo largo de los 40 años de Doi Moi (Renovación).

El profesor asociado y doctor Hoang Khac Lich, vicerrector de la Universidad de Economía, dependiente de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanói, señaló que el camino por delante planteará nuevos desafíos y exigirá mayores esfuerzos.

La aspiración de convertirse en un país desarrollado de ingresos altos para 2045 exige que Vietnam no solo mantenga un ritmo elevado de crecimiento, sino que también introduzca cambios importantes en su modelo de desarrollo, estructura económica, tecnología, recursos humanos y calidad institucional, afirmó./.

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