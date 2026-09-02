Ciudad Ho Chi Minh moviliza 9.500 millones de dólares para transformar su infraestructura y vivienda

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Tras poner en marcha las obras de 14 grandes proyectos a principios de este año, Ciudad Ho Chi Minh decidió inaugurar simultáneamente otros 16 estratégicos este 2 de septiembre, con motivo del Día Nacional. La inversión total asciende a unos 9.500 millones de dólares.

Las autoridades esperan que este ambicioso paquete de inversiones impulse el crecimiento económico, amplíe el espacio urbano, mejore la conectividad regional y contribuya a elevar la calidad de vida de los habitantes.

Grandes proyectos de transporte

Entre las obras más esperadas figura la ampliación de la Carretera Nacional 1, en el tramo comprendido entre Kinh Duong Vuong y la frontera con la antigua provincia de Long An.

El proyecto, con una inversión de unos 253 millones de dólares, ampliará la vía de los actuales 20-25 metros hasta 60 metros, con entre 10 y 12 carriles. También contempla la construcción de pasos elevados y subterráneos en las principales intersecciones.

La Carretera Nacional 13, entre el puente de Binh Trieu y la antigua frontera provincial de Binh Duong, también será ampliada, con una inversión aproximada de 238 millones de dólares.

El tramo, de casi seis kilómetros, tendrá 60 metros de ancho y 10 carriles, además de un viaducto de 3,2 kilómetros y varios pasos subterráneos.Se espera que esta obra contribuya a eliminar uno de los principales cuellos de botella del noreste de la ciudad y mejore la conexión entre Ciudad Ho Chi Minh y las regiones del sureste y la Altiplanicie Occidental.

Asimismo, se pondrán en marcha dos proyectos de la Carretera de Circunvalación 4, con una inversión conjunta de unos 448 millones de dólares. Estas obras ayudarán a completar la red de transporte interregional, aliviar la congestión, abrir nuevos corredores de movilidad y facilitar el transporte de mercancías.

Otro proyecto estratégico es la línea de metro Thu Thiem-Long Thanh, que requerirá una inversión aproximada de 5.100 millones de dólares. Con una longitud de 47,7 kilómetros y 18 estaciones, la línea conectará directamente el centro de Ciudad Ho Chi Minh con el Aeropuerto Internacional de Long Thanh.

La nueva infraestructura permitirá reducir significativamente el tiempo de desplazamiento entre los aeropuertos de Tan Son Nhat y Long Thanh y favorecerá el desarrollo urbano basado en el modelo de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) a lo largo de su recorrido.

Más vivienda social y regeneración urbana

Además de las infraestructuras de transporte, Ciudad Ho Chi Minh está acelerando la construcción de viviendas sociales.

En total, se contemplan cinco proyectos que aportarán alrededor de 10.000 apartamentos destinados principalmente a trabajadores, funcionarios públicos y personas con bajos ingresos.

Una parte de estas viviendas se ofrecerá en régimen de alquiler, con el objetivo de facilitar el acceso a un hogar a las personas y familias que no cuentan con capacidad financiera suficiente para comprar una vivienda.

Los proyectos previstos en las zonas de Cho Ga-Gao y Ma Lang contribuirán a transformar áreas residenciales deterioradas situadas en el centro de la ciudad. Los residentes serán reubicados y recibirán mejores condiciones habitacionales, además de apoyo para acceder a oportunidades laborales y garantizar una mayor estabilidad a largo plazo.

Por su parte, los proyectos de vivienda social en Ba Diem y Le Thanh Tan Kien muestran cómo una mayor participación del sector empresarial en la adquisición de terrenos puede acelerar la creación de una oferta de vivienda asequible.

Infografía de la ampliación de la Carretera Nacional 13, con un paso subterráneo en el cruce de Binh Loi (Pham Van Dong). Fuente: Departamento de Construcción de Ciudad Ho Chi Minh.

Inversiones en medio ambiente y cultura

Paralelamente, Ciudad Ho Chi Minh y las zonas aledañas están impulsando proyectos en los ámbitos ambiental, cultural y social.Entre ellos figura el Proyecto de Mejora del Medio Ambiente Acuático de Binh Duong, con una inversión de aproximadamente 274 millones de dólares, así como la renovación de la sede de Ciudad Ho Chi Minh del Museo de Ciudad Ho Chi Minh, con una inversión cercana a 2,6 millones de dólares.

Pham Viet Thuan, director del Instituto de Economía de Recursos y Medio Ambiente, destacó que la ejecución simultánea de proyectos de infraestructura y vivienda social tiene una importancia estratégica, ya que puede contribuir tanto a la recuperación económica como a la mejora del bienestar de la población.

Según el experto, los miles de nuevos apartamentos no solo permitirán responder a la creciente demanda de vivienda, sino que también ayudarán a revitalizar zonas afectadas durante años por retrasos en la planificación y a desbloquear proyectos que permanecen paralizados desde hace largos periodos.

Por su parte, Le Hoang Chau consideró que esta cartera de inversiones refleja un enfoque estratégico de desarrollo urbano.

En particular, las 10.000 viviendas sociales previstas supondrán un importante refuerzo de la oferta y contribuirán al objetivo de Ciudad Ho Chi Minh de ampliar este segmento hasta 2030, con metas concretas fijadas para 2027.

En las zonas de Cho Ga-Gao y Ma Lang, se espera que la selección de inversores que prioricen la estabilidad de los residentes y la mejora del paisaje urbano genere una transformación profunda.

Una vez concluidas las obras, los habitantes no solo dispondrán de viviendas en mejores condiciones, sino que también podrán permanecer vinculados a su entorno, acceder a nuevas oportunidades de empleo y construir una vida más estable./.