Dirigente parlamentario de Vietnam rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh

Hanoi (VNA) En el marco de las celebraciones en todo el país por el 81.º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto de 1945) y del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945), el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, rindió homenaje hoy al Presidente Ho Chi Minh en la Casa 67, del complejo histórico dedicado al líder revolucionario en el Palacio Presidencial, en Hanoi.



En un ambiente solemne y profundamente emotivo, el titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, encendió incienso en memoria del Presidente Ho Chi Minh, el querido líder de la nación vietnamita.



A lo largo de sus 79 años de vida, el Presidente Ho Chi Minh dedicó toda su existencia a la causa revolucionaria del Partido y de la nación, consagrándose por entero al servicio de la Patria y del pueblo hasta su último aliento. Su vida, obra, pensamiento, ética y estilo constituyen un fundamento espiritual, una antorcha que ilumina el camino y una brújula que orienta todas las victorias de la revolución vietnamita.



Hace 81 años, el 2 de septiembre de 1945, en la histórica plaza Ba Dinh, el Presidente Ho Chi Minh, en representación del Gobierno Provisional, leyó la Declaración de Independencia, proclamando el nacimiento de la República Democrática de Vietnam, actual República Socialista de Vietnam.



Han transcurrido 81 años, pero las palabras del Presidente Ho Chi Minh en la Declaración de Independencia siguen resonando en todo el país: “Todo el pueblo vietnamita está decidido a movilizar todo su espíritu y sus fuerzas, su vida y sus bienes para salvaguardar esa libertad y esa independencia”.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y funcionarios y trabajadores del Sitio de Reliquias. (Fuente: VNA)

Este llamamiento continúa siendo una poderosa fuente de inspiración para todo el Partido, el pueblo y las Fuerzas Armadas de Vietnam, alentándolos a superar todas las dificultades y desafíos y a trabajar decididamente para cumplir con éxito la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, alcanzar los dos objetivos estratégicos centenarios y hacer realidad la aspiración de construir un Vietnam próspero y fuerte, que se sitúe a la altura de las grandes potencias de los cinco continentes, tal como siempre deseó el querido Presidente Ho Chi Minh.



Durante su encuentro con funcionarios y trabajadores del Sitio de Reliquias, el titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, expresó su deseo de que continúen redoblando sus esfuerzos para preservar y conservar los objetos y documentos relacionados con el Presidente Ho Chi Minh para las generaciones futuras, así como para difundir eficazmente entre la población, los amigos y visitantes internacionales la vida y la gran obra del Presidente Ho Chi Minh.



La Casa 67 conserva intactos numerosos objetos vinculados al Presidente Ho Chi Minh durante los últimos años de su vida. El lugar también acogió con frecuencia reuniones del Buró Político durante los años más intensos de la guerra de destrucción librada por Estados Unidos contra Vietnam del Norte.



También constituye actualmente un importante destino histórico, cultural y turístico de Vietnam, donde convergen los sentimientos y el afecto del pueblo vietnamita, de los vietnamitas residentes en el extranjero y de amigos internacionales./.