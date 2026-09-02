Pueblo natal del Presidente Ho Chi Minh conmemora el 57.º aniversario de su fallecimiento

Nghe An, Vietnam, 2 sep (VNA)- El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, se sumó hoy a autoridades locales, residentes y visitantes en una ceremonia celebrada en el Sitio Nacional Especial de Reliquias de Kim Lien, en la provincia central de Nghe An, para conmemorar el 57.º aniversario del fallecimiento del Presidente Ho Chi Minh.



En el acto, el secretario del Comité del Partido en Nghe An, Nguyen Khac Than, afirmó que conmemorar al Presidente Ho Chi Minh no solo constituye una expresión de gratitud hacia el querido líder de la nación vietnamita, sino también una oportunidad para que los funcionarios, miembros del Partido Comunista de Vietnam y ciudadanos comprendan mejor su responsabilidad de hacer realidad sus deseos para el país.



Recordar la vida y la trayectoria revolucionaria del Presidente Ho Chi Minh significa rememorar un camino guiado por los ideales y la dedicación a la independencia nacional, la libertad y la felicidad del pueblo, así como a la paz y el progreso de la humanidad, señaló Nguyen Khac Than.



Desde la aldea de Sen, el joven Nguyen Tat Thanh abandonó su tierra natal en busca de un camino para liberar a la nación. Tras viajar por numerosos países y continentes y superar innumerables dificultades, encontró el camino hacia la liberación de la nación, de los trabajadores y de la humanidad. Desde Nguyen Tat Thanh hasta Nguyen Ai Quoc y Ho Chi Minh, dedicó toda su vida al país y a su pueblo, afirmó el funcionario.



Aunque el Presidente Ho Chi Minh falleció, su causa revolucionaria, pensamiento, ética y personalidad siguen vivos en la nación, añadió.



El funcionario señaló que cada otoño, cuando las banderas rojas con la estrella amarilla ondean por todo el país, el orgullo por un Vietnam independiente se entrelaza con los recuerdos del Presidente Ho Chi Minh.



Según Nguyen Khac Than, durante años Nghe An ha aprovechado su tradición revolucionaria, su unidad y su espíritu de autosuficiencia para lograr importantes resultados en diversos ámbitos.



La economía provincial ha mantenido un crecimiento bastante sólido, mientras que el entorno de inversión y negocios ha seguido mejorando y las infraestructuras se han desarrollado. La cultura, la educación, la sanidad, la ciencia y la tecnología y el bienestar social también han registrado avances positivos. Al mismo tiempo, se han mantenido la defensa nacional y la seguridad, y las condiciones materiales y espirituales de la población han mejorado gradualmente.



Estos logros constituyen una base para que Nghe An avance hacia un desarrollo rápido y sostenible, en consonancia con la tradición de la heroica tierra natal revolucionaria de la época soviética, las enseñanzas del Presidente Ho Chi Minh y las expectativas del Partido, el Estado y el pueblo, afirmó Khac Than.



El Comité del Partido, las autoridades y el pueblo de Nghe An, pueblo natal del Presidente Ho Chi Minh, continuarán fortaleciendo la unidad, promoviendo la innovación y la creatividad, y estudiando y siguiendo el pensamiento, la ética y el estilo del Presidente Ho Chi Minh, al tiempo que trabajarán para alcanzar los objetivos establecidos por la XX Asamblea partidista de Nghe An y el XIV Congreso Nacional del Partido, afirmó.



El objetivo de convertir Nghe An en una provincia relativamente desarrollada y en un centro de crecimiento de escala nacional no solo constituye una exigencia de desarrollo, sino también una forma práctica de rendir homenaje al Presidente Ho Chi Minh, a las generaciones anteriores y a quienes sacrificaron su vida por la independencia y la libertad nacionales y por la felicidad del pueblo./.

VNA