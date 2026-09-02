UNESCO: Cultura ocupa un lugar central en el posicionamiento y el desarrollo sostenible de Vietnam

Hanoi, 2 sep (VNA) – La diplomacia cultural desempeña un papel cada vez más importante en el fortalecimiento del entendimiento internacional, la proyección de Vietnam en el mundo y la promoción de un modelo de desarrollo centrado en las personas, afirmó Jonathan Wallace Baker, jefe de la Oficina de Representación de la UNESCO en Vietnam, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).



Según Baker, Vietnam cuenta con condiciones favorables para impulsar la diplomacia cultural, con nueve sitios reconocidos como Patrimonio Mundial, 17 elementos inscritos en las listas del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO y cuatro ciudades integrantes de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. A ello se suma un compromiso político cada vez más firme con la cultura, en particular con el objetivo de que las industrias culturales puedan aportar alrededor del 7% del PIB en 2030 y del 9% en 2045.



Cultura: un puente para el diálogo internacional



Según Baker, Vietnam ofrece a la comunidad internacional una historia de intercambio cultural, resiliencia, convivencia pacífica, humanismo y respeto por la diversidad. Estos valores permiten que la cultura se convierta en un lenguaje común en los foros multilaterales, contribuyendo a reforzar el entendimiento y la cooperación y a superar las diferencias políticas y económicas.



El creciente papel de Vietnam en los mecanismos de la UNESCO demuestra que la comunidad internacional considera al país un socio constructivo y fiable. Vietnam también participa activamente mediante iniciativas propias, contribuye a la Década de las Naciones Unidas de la Cultura para el Desarrollo Sostenible y organiza numerosas actividades internacionales de intercambio en los ámbitos de la cultura y la creatividad.



Baker señaló que estas actividades permiten a Vietnam no solo participar, sino también contribuir a configurar los debates mundiales sobre cultura y desarrollo.



La diplomacia cultural está cada vez más vinculada asimismo a un desarrollo centrado en las personas. El patrimonio y la creatividad se articulan con la educación, el turismo sostenible y los medios de vida de las comunidades.



Los sitios patrimoniales pueden generar oportunidades económicas para la población local, mientras que las ciudades creativas movilizan la participación de jóvenes, artesanos y emprendedores culturales.



Según Baker, invertir en las industrias culturales y creativas, los espacios de creación y las iniciativas juveniles permitirá a Vietnam relacionarse con el mundo no solo a través de sus valores tradicionales, sino también mediante ideas, diseños y productos artísticos contemporáneos.

Jonathan Wallace Baker, jefe de la Oficina de Representación de la UNESCO en Vietnam. (Fuente: VNA)

Cinco prioridades para poner en valor el patrimonio



Para aprovechar mejor el patrimonio, las industrias creativas y la diplomacia cultural como fuentes de poder blando, Baker propuso cinco prioridades.



En primer lugar, seguir situando la protección del patrimonio en el primer plano. En el caso de los sitios del Patrimonio Mundial, deben garantizarse su autenticidad e integridad. La conservación y el desarrollo deben avanzar de manera simultánea, mediante herramientas como las evaluaciones de impacto y de la capacidad de carga de los sitios patrimoniales, que permitan equilibrar el desarrollo económico con la preservación de sus valores a largo plazo.



En segundo lugar, considerar a las comunidades como socios centrales. Los habitantes de las zonas patrimoniales poseen numerosos conocimientos, habilidades y prácticas tradicionales, por lo que deben participar en los procesos de toma de decisiones y beneficiarse directamente del turismo.



En tercer lugar, conectar el patrimonio con el ecosistema creativo. Las aldeas de oficios tradicionales, los sitios históricos, los museos, los espacios públicos y las artes escénicas pueden convertirse en fuentes de inspiración para el diseño, la educación, los productos culturales y los servicios creativos. El patrimonio no solo debe ser preservado, sino que también puede convertirse en un recurso para la innovación y el crecimiento inclusivo.



En cuarto lugar, invertir en las nuevas generaciones y en la educación sobre el patrimonio. La formación, la creación de espacios creativos, la orientación y el apoyo para acceder a los mercados ayudarán a los jóvenes creadores a acercar el patrimonio vietnamita a un público más amplio, al tiempo que mantienen sus vínculos con las comunidades.



En quinto lugar, reforzar la cooperación entre el Estado, las empresas y las comunidades. Esta coordinación permitirá mantener y desarrollar las iniciativas culturales a largo plazo, en lugar de limitarlas a actividades aisladas.



Baker subrayó que los reconocimientos de la UNESCO no constituyen un punto de llegada. Lo importante es aprovecharlos para generar un valor duradero para la población y las comunidades y, de este modo, situar la cultura y el patrimonio en el centro de las estrategias de desarrollo inclusivo, resiliente y centrado en las personas.



La UNESCO seguirá acompañando a Vietnam



El año 2026 marca el 50.º aniversario de las relaciones entre la UNESCO y Vietnam. En los próximos años, la Oficina de la UNESCO en Hanoi centrará sus esfuerzos en programas de impacto a largo plazo que contribuyan al objetivo de convertir a Vietnam en un país de altos ingresos, innovador, inclusivo y resiliente.



En el ámbito de la educación, la UNESCO apoyará la reforma educativa, el desarrollo de sistemas de aprendizaje permanente, el fortalecimiento del profesorado y de las competencias digitales y ecológicas, al tiempo que promoverá políticas de educación inclusiva.



En ciencia, tecnología e innovación, la UNESCO aprovechará su red de 11 reservas de biosfera y tres geoparques mundiales de Vietnam para apoyar la conservación de la biodiversidad, la restauración de los ecosistemas, la adaptación al cambio climático y la garantía de medios de vida sostenibles.



En materia de cultura, la UNESCO apoyará el desarrollo de las industrias culturales y creativas, mejorará la gestión del patrimonio, promoverá el turismo sostenible y ampliará la Red de Ciudades Creativas, al tiempo que reforzará la participación de los jóvenes y las mujeres.



La UNESCO también impulsará las competencias digitales, las capacidades en materia de comunicación e información y la aplicación de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, de manera ética y centrada en las personas.



Baker afirmó que la UNESCO seguirá acompañando a Vietnam mediante la cooperación técnica, el intercambio de conocimientos y el diálogo sobre políticas, contribuyendo a trasladar los estándares internacionales a la práctica y situando a las personas, la creatividad, el conocimiento y la sostenibilidad en el centro del proceso de desarrollo./.

Hoàng Phương Chi