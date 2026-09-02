Sociedad

Casi 1.500 personas participan en una ceremonia especial de izamiento de la bandera en Ca Mau por el Día Nacional

Cerca de 1.500 personas participaron en una solemne ceremonia de izamiento de la bandera en Cabo Ca Mau, donde se reconoció un récord nacional.

La bandera tiene una superficie de 2.025 m², 60 metros de largo, 33,75 metros de ancho y un peso aproximado de 320 kilogramos. (Foto: VNA)
La bandera tiene una superficie de 2.025 m², 60 metros de largo, 33,75 metros de ancho y un peso aproximado de 320 kilogramos. (Foto: VNA)

Ca Mau, Vietnam (VNA) – Cerca de 1.500 funcionarios, soldados, jóvenes, estudiantes y habitantes locales participaron hoy en una solemne ceremonia de izamiento de la bandera en la Torre de la Bandera de Hanoi en Cabo Ca Mau, en la comuna de Dat Mui, con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam.

El acto incluyó la entrega del certificado que reconoce como récord nacional a la bandera de tela más grande de Vietnam, con una superficie de 2.025 m², 60 metros de largo, 33,75 metros de ancho y un peso aproximado de 320 kilogramos.

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En la entrega del certificado, la insignia y la decisión de establecer el récord de la “bandera nacional de tela más grande de Vietnam”. (Foto: VNA)

La ceremonia formó parte del Día de la Cultura del Patrimonio y el primer Festival de Globos Aerostáticos de Ca Mau 2026. El acto tuvo además un significado especial al enmarcarse en la Ruta Transvietnamita 2025-2027, durante la cual la gran bandera ha estado presente en importantes acontecimientos nacionales, desde el Festival de la Aldea de Sen - tierra natal del Presidente Ho Chi Minh, hasta las celebraciones del 80.º aniversario del Día Nacional en Hanoi.

Representantes de la Organización de Récords de Vietnam (Vietkings) entregaron a las autoridades de Ca Mau el certificado, la insignia y la decisión de establecer el récord de la “bandera nacional de tela más grande de Vietnam”.

Tras la ceremonia en Dat Mui, la bandera continuará su recorrido por lugares históricos y sagrados del país. Al término de la Ruta Transvietnamita, a finales de 2027, será entregada oficialmente a Ca Mau para su conservación y exhibición en el Parque Nacional de Ca Mau, donde podrá ser contemplada por residentes y visitantes.

El profesor Pham Thanh Dat, de la Escuela Secundaria Superior Ngoc Hien, destacó que se trató de una ceremonia de izamiento especialmente memorable y expresó su orgullo por ser vietnamita y contribuir al desarrollo de su tierra natal.

La estudiante Tang Tuyet Bang, de la Escuela Secundaria de Dat Mui, también manifestó su emoción por participar en el acto y afirmó que se esforzará en sus estudios para convertirse en una persona útil y contribuir a construir una Ca Mau cada vez más próspera./.

VNA
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