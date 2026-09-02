Orgullo y emoción en la ceremonia de izamiento de la bandera en el extremo norte de Vietnam

Tuyen Quang, Vietnam (VNA) - En la mañana de hoy, en la Torre de la Bandera Nacional de Lung Cu, en la provincia de Tuyen Quang, la Estación de Guardia Fronteriza de Lung Cu, en coordinación con las autoridades locales, celebró una ceremonia de izamiento de la bandera con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945).



A las 08:00 horas, el equipo ceremonial ocupó su posición y la bandera roja con la estrella amarilla, de 54 metros cuadrados, fue izada hasta lo alto de la Torre de la Bandera Nacional de Lung Cu. Bajo la bandera nacional, funcionarios, soldados, habitantes locales y turistas guardaron respeto y entonaron juntos el himno nacional.



El teniente coronel Kim Xuan Giang, jefe de la Estación de Guardia Fronteriza de Lung Cu, señaló que la unidad había preparado cuidadosamente la ceremonia y coordinado con las autoridades locales para garantizar la seguridad.



Destacó que el acto tiene un profundo significado para los soldados y habitantes de la zona fronteriza, al contribuir a fortalecer el patriotismo y el orgullo nacional y recordar la responsabilidad de proteger firmemente la soberanía y la seguridad de la frontera nacional.



Situada a casi 1.500 metros sobre el nivel del mar, la Torre de la Bandera Nacional de Lung Cu constituye un símbolo sagrado de la soberanía territorial en el extremo norte del país. La bandera, de 54 metros cuadrados, simboliza la unidad de las 54 etnias que integran la comunidad vietnamita.

Delegados y turistas en la ceremonia de izamiento de la bandera (Foto: VNA)





El secretario del Comité del Partido y presidente del Consejo Popular de la comuna de Lung Cu, Duong Ngoc Duc, afirmó que la bandera ondeando en la cima de la montaña Rong es motivo de orgullo para los habitantes locales y un recordatorio de su responsabilidad de construir y proteger la tierra natal.



Las autoridades locales continuarán coordinándose con las fuerzas de guardia fronteriza para movilizar a la población a respetar la ley, proteger la frontera y desarrollar la economía local, al tiempo que preservan las identidades culturales y promueven un entorno turístico civilizado y acogedor.



Nguyen Anh Duc, un turista procedente de Ciudad Ho Chi Minh, expresó su emoción por participar por primera vez en la ceremonia junto con su familia. Señaló que escuchar el himno nacional mientras la bandera era izada en este lugar le permitió valorar más profundamente la paz y agradecer a los soldados que protegen día y noche la frontera.



En los últimos años, los oficiales y soldados de la Estación de Guardia Fronteriza de Lung Cu han mantenido una presencia permanente en la zona, realizando patrullas y controles fronterizos y protegiendo la línea fronteriza y los hitos nacionales.



Asimismo, han acompañado a las autoridades y a la población en el desarrollo económico, la atención social y el mantenimiento de la seguridad y el orden, contribuyendo a consolidar una sólida defensa fronteriza popular y a preservar la tranquilidad en el extremo norte del país./.