Foro Económico Oriental 2026: Vietnam propone soluciones para impulsar la conectividad en Eurasia

Vladivostok, Rusia (VNA) - El cónsul general de Vietnam en Vladivostok, Nguyen Viet Kien, propuso soluciones para impulsar la conectividad euroasiática al asistir a una sesión temática titulada “Conectividad en Eurasia: desafíos y orientaciones para promover la cooperación”, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en el marco del 11.º Foro Económico Oriental.

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Durante su intervención, Nguyen Viet Kien, basándose en las experiencias de desarrollo de Vietnam y la ASEAN, propuso construir una conectividad euroasiática sustentada en la apertura, la inclusión y el beneficio mutuo, con el objetivo de crear un espacio de paz, estabilidad y sólida interconexión. Subrayó que los mecanismos de cooperación deben complementarse entre sí, en lugar de competir o excluirse mutuamente.

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Asimismo, Nguyen Viet Kien propuso pasar de “conectar ideas” a “conectar proyectos”. Instó a priorizar proyectos emblemáticos y de alta viabilidad en ámbitos como el transporte multimodal, la logística, los puertos marítimos, los corredores económicos, el comercio electrónico y la infraestructura digital, al tiempo que se simplifican los procedimientos aduaneros, se mejora la interoperabilidad de los datos y se promueven soluciones de pago eficientes.

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Además, consideró necesario que los países de la región establezcan redes de cooperación directa entre localidades, empresas y centros de investigación. En este sentido, espacios como el Foro Económico Oriental pueden desempeñar un papel crucial al conectar a los gobiernos con las empresas, a las empresas entre sí y a las personas.

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Por último, el cónsul general de Vietnam en Vladivostok recomendó que los países de la región sitúen a las personas en el centro de la conectividad euroasiática, ampliando la cooperación en educación, turismo, cultura, ciencia y tecnología, formación de recursos humanos e intercambios juveniles. Cuando los ciudadanos y la comunidad empresarial perciban beneficios directos de la cooperación, la integración regional podrá asentarse sobre bases más sólidas y sostenibles.

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Asimismo, enfatizó la necesidad de que los países pasen rápidamente del diálogo a la acción y de las iniciativas aisladas a redes de conectividad que se refuercen mutuamente, ampliando así las rutas comerciales y generando un nuevo impulso para el desarrollo. Vietnam está dispuesto a contribuir activamente al fortalecimiento de la conectividad entre el Sudeste Asiático y sus socios euroasiáticos -incluidos Rusia y el Lejano Oriente- sobre la base de la igualdad, el beneficio mutuo, el respeto del derecho internacional y el compromiso con el desarrollo sostenible.

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Los delegados señalaron que la integración euroasiática afronta nuevas oportunidades en un contexto marcado por los rápidos cambios de la economía mundial, la reconfiguración de las cadenas de suministro y la creciente demanda de infraestructuras de transporte y logística.

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No obstante, persisten importantes desafíos, entre ellos la competencia geopolítica, la fragmentación económica, las restricciones al comercio y la inversión y las disparidades institucionales.

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La región euroasiática ha establecido numerosos mecanismos de cooperación, incluidos marcos centrados en la ASEAN - como la ASEAN+3, la Cumbre de Asia Oriental (EAS), el Foro Regional de la ASEAN (ARF) y la Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN Plus (ADMM+)-, a la par de la Reunión Asia-Europa (ASEM), la Unión Económica Euroasiática (UEE) y diversos mecanismos de cooperación bilateral e interregional.

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Según los delegados, la cooperación entre la ASEAN y sus socios -incluida Rusia- está evolucionando de una “conectividad” básica a una “conectividad profunda”, que abarca las infraestructuras, las instituciones, la digitalización y los vínculos entre las personas.

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La UEE también es reconocida como un modelo clave de integración económica que facilita el flujo de bienes, servicios e inversiones. Para Vietnam, el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UEE, que entró en vigor en 2016, ha sentado bases fundamentales para la cooperación económica y contribuido a impulsar el comercio bilateral, cuyo volumen casi se ha duplicado en la última década.

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Sin embargo, el proceso de integración todavía enfrenta importantes obstáculos, como la falta de infraestructuras sincronizadas, el aumento de los costes comerciales y de transporte debido a la fragmentación geoeconómica, la limitada participación de las pequeñas y medianas empresas en las redes transfronterizas y las restricciones a la cooperación en materia de recursos humanos./.