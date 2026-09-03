Foro Económico Oriental 2026: Vietnam propone soluciones para impulsar la conectividad en Eurasia

Vladivostok, Rusia (VNA) - El cónsul general de Vietnam en Vladivostok, Nguyen Viet Kien, propuso soluciones para impulsar la conectividad euroasiática al asistir a una sesión temática titulada “Conectividad en Eurasia: desafíos y orientaciones para promover la cooperación”, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en el marco del 11.º Foro Económico Oriental.
Durante su intervención, Nguyen Viet Kien, basándose en las experiencias de desarrollo de Vietnam y la ASEAN, propuso construir una conectividad euroasiática sustentada en la apertura, la inclusión y el beneficio mutuo, con el objetivo de crear un espacio de paz, estabilidad y sólida interconexión. Subrayó que los mecanismos de cooperación deben complementarse entre sí, en lugar de competir o excluirse mutuamente.
Asimismo, Nguyen Viet Kien propuso pasar de “conectar ideas” a “conectar proyectos”. Instó a priorizar proyectos emblemáticos y de alta viabilidad en ámbitos como el transporte multimodal, la logística, los puertos marítimos, los corredores económicos, el comercio electrónico y la infraestructura digital, al tiempo que se simplifican los procedimientos aduaneros, se mejora la interoperabilidad de los datos y se promueven soluciones de pago eficientes.
Además, consideró necesario que los países de la región establezcan redes de cooperación directa entre localidades, empresas y centros de investigación. En este sentido, espacios como el Foro Económico Oriental pueden desempeñar un papel crucial al conectar a los gobiernos con las empresas, a las empresas entre sí y a las personas.
Por último, el cónsul general de Vietnam en Vladivostok recomendó que los países de la región sitúen a las personas en el centro de la conectividad euroasiática, ampliando la cooperación en educación, turismo, cultura, ciencia y tecnología, formación de recursos humanos e intercambios juveniles. Cuando los ciudadanos y la comunidad empresarial perciban beneficios directos de la cooperación, la integración regional podrá asentarse sobre bases más sólidas y sostenibles.
Asimismo, enfatizó la necesidad de que los países pasen rápidamente del diálogo a la acción y de las iniciativas aisladas a redes de conectividad que se refuercen mutuamente, ampliando así las rutas comerciales y generando un nuevo impulso para el desarrollo. Vietnam está dispuesto a contribuir activamente al fortalecimiento de la conectividad entre el Sudeste Asiático y sus socios euroasiáticos -incluidos Rusia y el Lejano Oriente- sobre la base de la igualdad, el beneficio mutuo, el respeto del derecho internacional y el compromiso con el desarrollo sostenible.
Los delegados señalaron que la integración euroasiática afronta nuevas oportunidades en un contexto marcado por los rápidos cambios de la economía mundial, la reconfiguración de las cadenas de suministro y la creciente demanda de infraestructuras de transporte y logística.
No obstante, persisten importantes desafíos, entre ellos la competencia geopolítica, la fragmentación económica, las restricciones al comercio y la inversión y las disparidades institucionales.
La región euroasiática ha establecido numerosos mecanismos de cooperación, incluidos marcos centrados en la ASEAN - como la ASEAN+3, la Cumbre de Asia Oriental (EAS), el Foro Regional de la ASEAN (ARF) y la Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN Plus (ADMM+)-, a la par de la Reunión Asia-Europa (ASEM), la Unión Económica Euroasiática (UEE) y diversos mecanismos de cooperación bilateral e interregional.
Según los delegados, la cooperación entre la ASEAN y sus socios -incluida Rusia- está evolucionando de una “conectividad” básica a una “conectividad profunda”, que abarca las infraestructuras, las instituciones, la digitalización y los vínculos entre las personas.
La UEE también es reconocida como un modelo clave de integración económica que facilita el flujo de bienes, servicios e inversiones. Para Vietnam, el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UEE, que entró en vigor en 2016, ha sentado bases fundamentales para la cooperación económica y contribuido a impulsar el comercio bilateral, cuyo volumen casi se ha duplicado en la última década.
Sin embargo, el proceso de integración todavía enfrenta importantes obstáculos, como la falta de infraestructuras sincronizadas, el aumento de los costes comerciales y de transporte debido a la fragmentación geoeconómica, la limitada participación de las pequeñas y medianas empresas en las redes transfronterizas y las restricciones a la cooperación en materia de recursos humanos./.