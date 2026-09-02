VIFA ASEAN 2026 robustece mobiliario vietnamita hacia mercados globales

Ciudad Ho Chi Minh, 2 sep (VNA)- Con el tema “Punto de encuentro de la excelencia del mobiliario del Sudeste Asiático”, la cuarta edición de la Feria Internacional de Mobiliario y Accesorios para el Hogar Vietnam-ASEAN (VIFA ASEAN 2026) se inauguró hoy en Ciudad Ho Chi Minh.



El evento es organizado conjuntamente por la filial de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI) en Ciudad Ho Chi Minh, la empresa VIFA Lien Minh y la Asociación de Materiales de Construcción de Vietnam (VABM), y reúne a cerca de 200 empresas nacionales y extranjeras.



La feria atrae a numerosas empresas internacionales de Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Corea del Sur, Singapur, Malasia, entre otros países, que presentan una amplia variedad de productos, desde mobiliario de interior y exterior y artículos de artesanía hasta maquinaria y materias primas.



El director del Departamento de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, Vu Ba Phu, señaló que la feria ha reafirmado la vitalidad y la capacidad de adaptación de la industria maderera vietnamita ante las fluctuaciones de la economía mundial.

En el evento. (Fuente: VNA)

Sin embargo, advirtió que el sector enfrenta grandes desafíos relacionados con los requisitos de calidad, la transición verde, la reducción de las emisiones de carbono, la trazabilidad y las nuevas presiones derivadas de los aranceles recíprocos impuestos por Estados Unidos.



Por ello, las empresas vietnamitas están intensificando las inversiones en tecnologías modernas, la gestión de fuentes legales de materias primas y la transformación digital. Además de las exportaciones, el mercado interno, con más de 100 millones de habitantes, constituye también un importante punto de apoyo que requiere inversiones sistemáticas en diseño y desarrollo de marcas.



Según Tran Ngoc Liem, subsecretario general de la VCCI y director de la filial de esta organización en Ciudad Ho Chi Minh, la industria maderera y del mobiliario de interior y exterior de Vietnam ha registrado un crecimiento impresionante, con exportaciones que en 2025 superaron los 17.200 millones de dólares y un superávit comercial de más de 13.900 millones de dólares. Solo en los primeros siete meses de 2026, las exportaciones continuaron creciendo y superaron los 10.200 millones de dólares, con un superávit comercial de más de 8.000 millones de dólares. No obstante, el desafío fundamental consiste en elevar el valor real de las empresas vietnamitas dentro de las cadenas mundiales de suministro.



Para superar este desafío, la industria maderera vietnamita necesita avanzar decididamente desde las ventajas productivas hacia la capacidad de generar valor, pasando de la fabricación por encargo a un papel más activo en el diseño de productos, con miras a posicionar la marca “Diseñado en Vietnam” en lugar de limitarse a “Hecho en Vietnam”. Actualmente, los compradores internacionales no solo prestan atención a los precios, sino que conceden cada vez mayor importancia al diseño, los estándares medioambientales y la capacidad de los proveedores para responder de manera sostenible a largo plazo.



La feria, que se prolongará hasta el 5 de septiembre, aspira a convertirse en un espacio eficaz de conexión entre las empresas y los mercados internacionales. Las mesas redondas especializadas que se celebrarán paralelamente proporcionarán información útil para impulsar los vínculos entre el diseño, la producción, la importación y exportación y el comercio electrónico en el sector./.