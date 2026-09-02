Vietnam refuerza su papel de puente entre Rusia y ASEAN

Vladivostok, 2 sep (VNA)- El ministro vietnamita de Finanzas, Ngo Van Tuan, participó el 2 de septiembre en el Diálogo Empresarial Rusia-ASEAN, celebrado en el marco del XI Foro Económico Oriental, en Vladivostok, en el Extremo Oriente ruso.



Según el ministro Ngo Van Tuan, 2026 marca el 35.º aniversario del establecimiento de las relaciones entre Rusia y la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático).



La reciente Cumbre Rusia-ASEAN, celebrada en Kazán, Rusia, adoptó el Plan de Acción Integral Rusia-ASEAN para 2026-2030, que constituye una importante base para profundizar su asociación estratégica y hacerla más sustantiva. El comercio entre Rusia y la ASEAN aumentó cerca de un 58% durante la última década, hasta alcanzar unos 21.000 millones de dólares en 2025.



Ngo Van Tuan destacó el papel particular de Vietnam en las relaciones entre Rusia y la ASEAN. El comercio bilateral entre Vietnam y Rusia alcanzó unos 4.770 millones de dólares en 2025, equivalentes a casi una cuarta parte del comercio entre Rusia y la ASEAN.



Vietnam es también el primer país de la ASEAN que firmó un acuerdo de libre comercio con la Unión Económica Euroasiática (EAEU). Gracias a su amplia red de acuerdos de libre comercio, puede actuar como puente para que las empresas rusas accedan a los mercados de la ASEAN y otros mercados internacionales, mientras que el Extremo Oriente ruso puede facilitar el acceso de las empresas vietnamitas y de la ASEAN al mercado ruso y al espacio económico euroasiático.

El ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan (en el centro), participa y pronuncia un discurso en la sesión de Diálogo Empresarial Rusia-ASEAN. (Fuente: VNA)

Sobre esta base, el ministro propuso cinco ámbitos prioritarios de cooperación.



En primer lugar, desarrollar nuevas cadenas de suministro y fortalecer los vínculos en materia de comercio e inversión. Ambas partes deben ir más allá del simple intercambio comercial para invertir y producir conjuntamente, así como participar en las cadenas de valor.



En segundo lugar, reforzar el transporte y la logística. Ngo Van Tuan propuso estudiar la creación de un corredor logístico Extremo Oriente ruso-Vietnam-ASEAN que conecte el transporte marítimo, los puertos, los almacenes frigoríficos, los centros de distribución y las cadenas de producción.



En tercer lugar, convertir la ciencia y la tecnología, la transformación digital y la inteligencia artificial en nuevos motores de cooperación. Vietnam propone reforzar la cooperación en inteligencia artificial, ciberseguridad, tecnologías financieras (fintech), salud y educación digitales, centros de datos y producción inteligente, haciendo hincapié en la investigación conjunta, la transferencia de tecnología, la formación de recursos humanos y la comercialización de productos.



En cuarto lugar, fortalecer la cooperación en materia de energía, crecimiento verde y desarrollo sostenible. Gracias a las ventajas de Rusia en los sectores energético, científico y tecnológico, este ámbito podría convertirse en un importante pilar de la cooperación entre Rusia y la ASEAN.



En quinto lugar, ampliar la cooperación en finanzas, inversión, turismo y los intercambios pueblo a pueblo.



En conclusión, el ministro afirmó que Vietnam siempre considera a Rusia un socio importante y a la ASEAN un espacio estratégico de cooperación. Vietnam está dispuesto a reforzar su papel como puente económico entre Rusia y la ASEAN, así como entre la EAEU y el Sudeste Asiático, y a crear junto con sus socios nuevos motores de cooperación en favor de la paz, la estabilidad, la prosperidad y el desarrollo sostenible./.