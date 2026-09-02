Localidad vietnamita abre nuevas oportunidades de inversión para empresas rusas

Moscú, 2 sep (VNA)- El Comité Popular de la provincia norvietnamita de Phu Tho, en coordinación con la Embajada de Vietnam en Rusia, organizó el martes en Moscú una conferencia de promoción de inversiones para presentar a empresas y socios rusos el potencial, las ventajas y las políticas de atracción de inversiones de la localidad.



La conferencia estuvo copresidida por el subsecretario del Comité del Partido en Phu Tho, Nguyen Manh Son, y el embajador de Vietnam en Rusia, Dang Minh Khoi, y contó con la participación de más de 50 empresas e inversores rusos.



El embajador de Vietnam en Rusia, Dang Minh Khoi, interviene en el acto. (Fuente: VNA)

En el encuentro, Manh Son presentó información sobre la nueva provincia de Phu Tho. Desde el 1 de julio de 2025, tras la fusión de las localidades de Phu Tho, Vinh Phuc y Hoa Binh, la nueva provincia cuenta con una superficie de más de 9.300 km², la decimoquinta mayor del país, y una población de más de cuatro millones de habitantes, la undécima mayor a escala nacional.



En 2025, el crecimiento económico provincial alcanzó el 10,52%, el cuarto más alto del país, mientras que durante el período 2021-2025 Phu Tho atrajo cerca de 6.000 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED).



Actualmente, la provincia cuenta con 32 parques industriales, con una superficie total de más de 7.000 hectáreas, de los cuales 18 están en funcionamiento.



La localidad alberga grandes grupos empresariales como Honda, Toyota y Piaggio, así como más de 70 empresas auxiliares integradas en las cadenas de suministro de Samsung, Dell y Apple.



Las autoridades provinciales se comprometieron a acompañar siempre a los inversores, mantener un entorno de inversión transparente y facilitar los procedimientos administrativos, bajo el espíritu de que “todos los inversores que llegan a Phu Tho son ciudadanos de Phu Tho; el éxito de las empresas es también el éxito de la provincia”.



Con el objetivo de alcanzar un crecimiento medio anual del producto interno bruto regional (GRDP) de entre el 11% y el 12% durante el período 2026-2030, Phu Tho invitó a las empresas rusas a invertir en tres grupos de sectores prioritarios.



En el primer grupo, la provincia se centrará en impulsar las industrias de alta tecnología y la producción verde. La captación de inversiones se orientará principalmente hacia sectores industriales modernos, entre ellos la electrónica, los semiconductores, la inteligencia artificial (IA), la ingeniería de precisión, la fabricación de automóviles y motocicletas eléctricas, el desarrollo de nuevos materiales y los proyectos de energías renovables.



En el segundo grupo, Phu Tho busca cooperar en el desarrollo de redes logísticas e infraestructuras comerciales. La provincia alienta a los inversores a aprovechar al máximo sus ventajas derivadas de su ubicación geográfica estratégica y sus conexiones de transporte con la capital, Hanoi, el Aeropuerto Internacional de Noi Bai y los principales corredores económicos del norte de Vietnam, con el fin de construir un sistema logístico multimodal y una infraestructura comercial de gran escala.



En el tercer grupo prioritario, la provincia orientará sus esfuerzos al desarrollo del turismo ecológico, de descanso y deportivo.



El embajador Dang Minh Khoi valoró positivamente la iniciativa de la provincia y expresó su confianza en que las sólidas relaciones de amistad entre Vietnam y Rusia constituirán una base firme para que Phu Tho impulse la promoción de inversiones.



Asimismo, afirmó que la Embajada de Vietnam en Rusia está siempre dispuesta a desempeñar un papel de puente eficaz para hacer realidad los compromisos de cooperación entre ambas partes.

El vicepresidente del Comité Popular provincial, Quach Tat Liem, en el evento. (Fuente: VNA)

En la conferencia, el vicepresidente del Comité Popular provincial, Quach Tat Liem, presentó también en detalle las políticas específicas de incentivos de la localidad.



El evento abrió nuevas perspectivas de cooperación y contribuyó a profundizar las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre Vietnam y Rusia, de manera cada vez más sustantiva y eficaz./.