Cinco jornadas de descanso por el Día Nacional impulsan el turismo de Vietnam

Hanoi (VNA) - Durante las cinco jornadas de descanso con motivo del Día Nacional, del 29 de agosto al 2 de septiembre, numerosas localidades de Vietnam registraron un fuerte aumento de visitantes y de los ingresos turísticos.



Ciudad Ho Chi Minh recibe más de 1,65 millones de turistas nacionales



Según el Servicio de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, durante las vacaciones la urbe recibió unos 1,65 millones de visitantes nacionales y 62.000 extranjeros.



Los establecimientos de alojamiento atendieron a unos 182.500 huéspedes, mientras que la ocupación hotelera media alcanzó aproximadamente el 61%. Los ingresos totales del sector turístico se estiman en unos 187,7 millones de dólares.



El crecimiento se vio favorecido por las promociones y ofertas aplicadas por hoteles y empresas de servicios turísticos, así como por la diversificación de productos. Las zonas de Binh Duong y Vung Tau contribuyeron significativamente a atraer visitantes, gracias a sus nuevos productos vinculados al turismo urbano y marítimo.



Varios barrios también organizaron actividades culturales, deportivas y turísticas para enriquecer la experiencia de los visitantes. Entre ellas destacó el lanzamiento del producto “Barrio de Ben Thanh: patrimonio en cada rincón de sus calles”, mientras que Vung Tau y Tam Thang organizaron diversas actividades recreativas y deportivas.



Las autoridades reforzaron además las medidas para garantizar la seguridad, la calidad de los servicios y la transparencia de los precios durante el período festivo.



Quang Ninh alcanza 68,9 millones de dólares de ingresos



En Quang Ninh, unos 568.000 turistas visitaron la provincia durante las vacaciones, generando ingresos estimados en 68,9 millones de dólares.



Entre los destinos más concurridos figuraron la bahía de Ha Long, con unos 44.200 visitantes, incluidos 19.138 extranjeros; el parque Sun World Ha Long, con 31.000; el Museo de Quang Ninh, con 26.163; el complejo paisajístico de Yen Tu, con 20.920; y la pagoda Ba Vang, con 30.700.



Las autoridades y empresas organizaron numerosas actividades culturales, artísticas, deportivas y turísticas, además de programas de promoción y descuentos para atraer visitantes. También se intensificó la promoción de nuevos productos mediante viajes de familiarización para operadores turísticos y medios de comunicación.



La línea directa de turismo recibió cinco llamadas con comentarios y solicitudes de turistas, que fueron remitidos a las autoridades competentes para su pronta solución. El servicio de atención se mantuvo operativo las 24 horas.



Quang Ninh se ha fijado como meta recibir 22,5 millones de visitantes en 2026, incluidos 5,2 millones de extranjeros, y obtener más de 2.681 millones de dólares en ingresos turísticos.



Tuyen Quang atrae a 168.000 visitantes



En la provincia norvietnamita de Tuyen Quang, el turismo también registró resultados positivos, con 168.000 visitantes, incluidos 156.000 nacionales, un 50% más que en el mismo período de 2025, y cerca de 12.000 extranjeros.



Extranjeros se toman una fotografía junto a la bandera nacional de Vietnam durante el Día Nacional en la provincia de Tuyen Quang. (Foto: VNA)



El gasto total de los turistas alcanzó unos 17 millones de dólares, de los cuales los visitantes internacionales aportaron alrededor de 2,1 millones y los nacionales unos 14,9 millones.



La ocupación media de los alojamientos osciló entre el 45% y el 50%, pero llegó al 80% en importantes destinos históricos, culturales y ecológicos, especialmente en zonas donde se celebraron actividades relacionadas con el Festival de Thanh Tuyen.



Estos resultados fueron respaldados por la coordinación entre las autoridades y las empresas para mejorar las infraestructuras, garantizar la seguridad alimentaria, publicar los precios y desarrollar productos turísticos característicos de la región.



Durante las vacaciones, la policía local reforzó las patrullas las 24 horas, especialmente en las zonas turísticas y lugares donde se celebraron eventos, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden para residentes y visitantes./.