Tuyen Quang: Industrias culturales abren nuevas vías de crecimiento

Hanoi (VNA) - Desde la flauta Hmong, la danza Then y el ritual de la Danza del Fuego del pueblo Pa Then hasta la artesanía, la gastronomía y los espacios culturales comunitarios, la provincia norvietnamita de Tuyen Quang cuenta con un rico patrimonio cultural.

Su integración con el turismo, la tecnología, los productos OCOP (Una comuna, Un Producto) y los servicios innovadores están generando nuevas oportunidades de desarrollo económico para la provincia.Tras la fusión, Tuyen Quang reúne a 46 grupos étnicos, de los cuales las minorías representan más del 70% de la población.

La provincia cuenta con 794 sitios históricos, 871 manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial catalogadas, 53 elementos inscritos en la Lista Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial y 135 festivales.

El Geoparque Mundial de la UNESCO Meseta Kárstica de Dong Van y la práctica Then de los pueblos Tay, Nung y Thai, reconocida por la propia organización de las Naciones Unidas, constituyen importantes ventajas para impulsar el turismo y los servicios.

Sin embargo, el valor económico del patrimonio no radica únicamente en su riqueza, sino también en su capacidad para convertirse en productos, generar mercados y crear ingresos. Por ello, Tuyen Quang busca construir cadenas de valor en las que la población sea la principal protectora y proveedora de productos, las empresas conecten con el mercado y las autoridades creen condiciones favorables para el desarrollo.

Según Nguyen Van Son, vicesecretario del Comité del Partido y presidente del Consejo Popular de Tuyen Quang, la Resolución N.º 80-NQ/TW del Buró Político establece nuevas exigencias para el desarrollo cultural en la nueva era, con una visión más amplia y una mayor vinculación entre cultura, economía y desarrollo humano.

Para Tuyen Quang, sus abundantes recursos culturales constituyen una ventaja particular, pero su potencial solo puede convertirse en una verdadera fuerza económica cuando se traduce en productos y mercados y cuando la población participa y se beneficia directamente.

El ritual de la Danza del Fuego del pueblo Pa Then es un ejemplo concreto. Originado como una práctica espiritual, en los últimos años los grupos de Danza del Fuego han participado en numerosos eventos culturales en Hanoi y otras localidades.

El grupo de Danza del Fuego de la aldea de Thuong Minh, comuna de Minh Quang, recibe entre 230 y 770 dólares por cada presentación. Aunque los ingresos aún son modestos, demuestran que el patrimonio cultural puede generar recursos adicionales para la comunidad cuando se convierte en una manifestación artística destinada al público.

Otros valores culturales también se están incorporando a los circuitos turísticos, los espacios de experiencias y los productos OCOP. La música de flauta y los bordados Hmong, el Sinh Ca (canto tradicional) del pueblo Cao Lan, los tejidos Pa Then, el Then y el Dan Tinh (instrumentos tradicionales de cuerda) del pueblo Tay, junto con el té Shan Tuyet, las plantas medicinales y la gastronomía tradicional, están ampliando gradualmente su presencia en el mercado.

En Lung Cu, la combinación entre la cultura comunitaria y el paisaje de la Meseta de Piedra ha dado lugar a productos turísticos singulares. Lo Lo Chai, que en el pasado era una aldea fronteriza, se ha convertido en un destino turístico conocido, impulsando la demanda de alojamiento en casas de familia, gastronomía, transporte y productos locales.

Tran Duc Chung, presidente del Comité Popular de la comuna de Lung Cu, señaló que el objetivo no es únicamente aumentar el número de turistas, sino también elevar el gasto de los visitantes, facilitando al mismo tiempo la participación directa de la población local en la cadena de servicios y garantizando que esta se beneficie de la actividad turística.

Actualmente, la provincia cuenta con 54 aldeas de turismo comunitario, de las cuales 28 reúnen las condiciones para recibir turistas, además de 357 establecimientos OCOP con una calificación de tres estrellas o superior. En Thuong Lam, en la zona del lago Na Hang-Lam Binh, la cultura Tay, los paisajes y los productos locales se están combinando con servicios de alojamiento, gastronomía y experiencias para prolongar la estancia de los visitantes y generar más empleos para la población.

Procesión ritual de la Madre al palacio durante el Festival de los templos Ha, Thuong y Y La. Foto de archivo: VNA

En los primeros siete meses de 2026, Tuyen Quang recibió más de dos millones de turistas, incluidos más de 406.000 visitantes internacionales, y registró ingresos turísticos superiores a 225 millones de dólares. La provincia cuenta actualmente con 1.478 establecimientos de alojamiento, con más de 14.200 habitaciones, y 52 agencias de viajes.

Según Nguyen Trung Ngoc, director del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Tuyen Quang, la provincia ha definido como prioridad vincular la preservación con la promoción del patrimonio, situando a la comunidad en el centro.

Paralelamente, busca fortalecer la conexión entre cultura, tecnología, turismo e industrias creativas para aumentar el valor del patrimonio en la vida contemporánea. Esta orientación permitirá transformar gradualmente los recursos culturales en una fuerza endógena para impulsar el crecimiento sostenible.

Para garantizar el desarrollo sostenible de las industrias culturales, Tuyen Quang presta también especial atención a la formación de recursos humanos y a la transmisión de las expresiones artísticas tradicionales.

En 2025, la provincia mantuvo 14 clubes culturales, que organizaron 1.272 actividades; mientras que en el primer semestre de 2026, el Centro Cultural y Cinematográfico Provincial organizó 26 cursos de capacitación para mejorar las competencias culturales básicas.

De acuerdo con la orientación provincial, la preservación debe ir acompañada de la promoción y puesta en valor del patrimonio, con la comunidad como protagonista, al tiempo que se fortalece la conexión de la cultura con la tecnología, el turismo y las industrias creativas.

Tuyen Quang aspira a que las industrias culturales aporten al menos el 5% de su PIB regional para 2030.

Para alcanzar esta meta, la provincia deberá continuar perfeccionando sus mecanismos, atraer a las empresas, desarrollar recursos humanos creativos, construir marcas, proteger la propiedad intelectual, impulsar la aplicación de tecnologías digitales y ampliar los mercados.

Cuando la danza Then se convierta en un espectáculo, los tejidos de brocado en productos con marca y los platos tradicionales se integren en los servicios turísticos y festivales, generando a su vez una mayor demanda de alojamiento y compras, la cultura podrá convertirse verdaderamente en un recurso económico.

Por tanto, la meta de que las industrias culturales aporten el 5% del PIB regional no es solo un indicador del desarrollo en ese ámbito, sino también un reto para transformar el patrimonio y la identidad cultural en productos, mercados, empleos e ingresos, creando un nuevo impulso para el crecimiento sostenible de Tuyen Quang./.