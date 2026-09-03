Política

Refuerzan lazos de solidaridad y amistad entre los pueblos de la frontera entre Vietnam y Laos

La Semana de la Cultura y el Turismo de Moc Chau 2026 reunió actividades culturales, deportivas y comerciales para estrechar los lazos entre Vietnam y Laos.

Numerosos habitantes y visitantes de Vietnam y Laos participan en las actividades culturales, deportivas y turísticas en la comuna de Long Sap, provincia de Son La. (Foto: VNA)
Numerosos habitantes y visitantes de Vietnam y Laos participan en las actividades culturales, deportivas y turísticas en la comuna de Long Sap, provincia de Son La. (Foto: VNA)

Son La, Vietnam (VNA) – La zona de la Puerta Fronteriza Internacional de Long Sap, comuna de Long Sap, provincia norvietnamita de Son La, acogió del 31 de agosto al 2 de septiembre diversas actividades culturales, deportivas y turísticas en el marco de la Semana de la Cultura y el Turismo de Moc Chau 2026.

El programa reunió a numerosos habitantes y visitantes de Vietnam y Laos, contribuyendo a fortalecer los lazos de solidaridad y amistad entre los pueblos de ambos países.

Long Sap es una comuna fronteriza que cuenta con 14 aldeas y seis grupos étnicos, y comparte más de 30 kilómetros de frontera con Laos. En su territorio se encuentra la Puerta Fronteriza Internacional de Long Sap.

El programa incluyó un mercado de montaña fronterizo, espacios culturales, turísticos y gastronómicos, así como competencias de deportes y juegos tradicionales, entre ellos el empuje de bastón, el juego tradicional tu lu, la elaboración de pasteles de arroz de la etnia Mong y el tira y afloja. También se organizaron juegos populares como el lanzamiento de pañoletas y el tiro con ballesta, además de intercambios culturales y artísticos.

Uno de los principales atractivos fue el mercado de montaña, que contó con más de 200 puestos de empresas, establecimientos y comerciantes de Vietnam, Laos y Tailandia. En ellos se exhibieron y comercializaron productos como tejidos tradicionales, artículos para el hogar, herramientas agrícolas, plantas, productos agropecuarios y especialidades locales, así como alimentos tradicionales.

Según Ha Van Suong, residente de la aldea de Chieng Khua, los habitantes locales se mostraron muy entusiasmados por participar en las actividades con motivo del Día Nacional de Vietnam. Destacó que funcionarios, soldados de la Guardia Fronteriza, personal de Aduanas y visitantes de Laos participaron en intercambios culturales y gastronómicos, creando oportunidades para estrechar los vínculos entre los pueblos de ambos países, promover el comercio y preservar los valores culturales tradicionales.

Durante estos días, la parte laosiana también organizó actividades culturales, artísticas y ferias en la zona de la Puerta Fronteriza Internacional de Long Sap, atrayendo a decenas de miles de visitantes y residentes fronterizos de ambos países. Estas actividades generaron un ambiente festivo y propiciaron los intercambios, al tiempo que facilitaron el comercio y la distribución de productos agrícolas y mercancías locales.

Para los habitantes de Long Sap, las actividades constituyeron además una oportunidad para visitar a amigos del otro lado de la frontera, realizar compras y conocer mejor las costumbres y tradiciones de las comunidades fronterizas de Laos.

A través del programa, Son La busca promover la imagen de la naturaleza, la cultura y la población de Long Sap; preservar y poner en valor las tradiciones culturales vinculándolas con el desarrollo sostenible del turismo; atraer visitantes y ampliar la cooperación económica y social.

Las actividades también contribuyen a que los pueblos de ambos lados de la frontera fortalezcan la solidaridad, impulsen la producción y el desarrollo socioeconómico en estrecha relación con la protección de la soberanía y la seguridad fronteriza, coadyuvando así a consolidar aún más los lazos de amistad y solidaridad entre Vietnam y Laos./.

VNA
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