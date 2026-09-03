Vietnam fija nuevas metas para desarrollar el turismo como sector clave

Hanoi (VNA) - La secretaria del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y viceprimera ministra del país, Pham Thi Thanh Tra, presentó hoy un informe sobre los contenidos fundamentales de la Resolución N.º 26-NQ/TW, adoptada el 22 de agosto de 2026 por el Buró Político sobre el desarrollo del turismo como un sector económico clave en la nueva era.



En el marco de la Conferencia nacional para el estudio, aprendizaje, divulgación y aplicación de algunas resoluciones y directivas del Buró Político, la subjefa del Gobierno dijo que, tras casi una década de implementación de la Resolución N.º 08-NQ/TW del Buró Político, el turismo de Vietnam ha experimentado cambios positivos e integrales.



En concreto, destacó la mejora de la percepción sobre el papel y la posición del sector, el perfeccionamiento de los mecanismos y políticas, la expansión continua de los mercados, los avances en las infraestructuras, las instalaciones técnicas y los recursos humanos, así como los progresos en la promoción, difusión y transformación digital de la industria sin humo.



En 2025, Vietnam recibió casi 21,2 millones de visitantes internacionales, un aumento del 20,4% respecto a 2024, y atendió a 137 millones de turistas nacionales. Entre enero y agosto de 2026, el país acogió a 15,9 millones de visitantes extranjeros y avanza hacia el objetivo de alcanzar 25 millones de llegadas internacionales al cierre del año.



Sin embargo, el crecimiento del turismo aún no es verdaderamente sostenible ni responde plenamente al potencial, las ventajas y las exigencias de desarrollo del país, señaló Thanh Tra.



Por tal motivo, enfatizó que la Resolución N.º 26-NQ/TW consiste en renovar decididamente el pensamiento, los enfoques y las prácticas, transformando el modelo de crecimiento y los métodos de gestión turística de un enfoque centrado en la cantidad hacia otro basado en la calidad, con el objetivo de elevar el valor agregado que el reglón aporta a la economía.



De este modo, el turismo debe convertirse efectivamente en un sector económico clave y en un nuevo motor de crecimiento que contribuya al objetivo nacional de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos. La cultura debe constituir su pilar fundamental, mientras que la identidad y la calidad de las experiencias serán ventajas competitivas, sustentadas en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.



La Resolución establece como objetivo general desarrollar un turismo vietnamita de alta calidad, inteligente, verde, creativo, rico en identidad cultural y con elevado valor agregado, dotado de competitividad regional e internacional y capaz de generar un fuerte efecto multiplicador sobre otros sectores y ámbitos de la economía.



Exige vincular el turismo con el desarrollo de las industrias culturales, en aras de promover la imagen del país y las personas vietnamitas, elevando así la posición, el prestigio y el poder blando nacionales en la arena internacional.



Para 2030, el turismo deberá aportar directamente entre el 10% y el 12% del Producto Interno Bruto (PIB), recibir entre 45 y 50 millones de visitantes internacionales y atender a 160 millones de turistas nacionales, con ingresos turísticos totales de entre 80 y 90 mil millones de dólares.



Asimismo, se establecerán tres polos de crecimiento turístico —Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang—, junto con 10 centros prioritarios y 20 zonas nacionales. Además, se desarrollarán 15 corporaciones y empresas turísticas sólidas con competitividad internacional.



Para 2045, el turismo contribuirá directamente con el 14-15% al PIB y recibirá 70 millones de visitantes extranjeros. Vietnam se situará entre los 30 países líderes del mundo en competitividad turística y se convertirá en un destino atractivo, de alta calidad, clase mundial y rica identidad.



El Buró Político define ocho grupos de tareas y soluciones prioritarias e integrales: renovar el pensamiento y elevar la conciencia y la responsabilidad respecto al desarrollo turístico; perfeccionar las instituciones y políticas; desarrollar de manera sincrónica las infraestructuras; promover los mercados y productos turísticos de alta calidad; agilizar la comunicación y promoción turística; fortalecer los recursos humanos, las empresas y las comunidades vinculadas a la industria del ocio; impulsar la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital; y modernizar los métodos de gestión del sector.



En particular, el Buró Político exige posicionar claramente al turismo como un sector económico integrado en el modelo de crecimiento y el espacio de desarrollo nacional. Esto implica pasar de un enfoque de desarrollo extensivo, centrado en la cantidad, a un modelo de desarrollo en profundidad, con énfasis en la calidad, la eficiencia, la sostenibilidad y el elevado valor agregado.



El Gobierno ha completado el Programa de Acción para implementar la Resolución, que será firmado y promulgado próximamente por el Primer Ministro. El programa contempla 30 tareas específicas, asignadas claramente a siete ministerios y organismos, así como a los Comités Populares de las provincias y ciudades.



Vietnam cuenta con suficientes recursos naturales y un rico patrimonio cultural para construir una industria turística de escala regional y mundial. Lo que queda depende de la voluntad, determinación y acción, enfatizó la viceprimera ministra./.

VNA