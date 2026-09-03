Política

Vietnam reorganiza espacio de desarrollo para impulsar crecimiento regional

La Resolución 27-NQ/TW impulsa una nueva organización del espacio nacional para aprovechar las ventajas regionales, mejorar la conectividad y elevar la competitividad.

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Política y Estrategia, Nguyen Thanh Nghi, presenta el informe. (Foto: VNA)
El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Política y Estrategia, Nguyen Thanh Nghi, presenta el informe. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Política y Estrategia, Nguyen Thanh Nghi, presentó hoy un informe temático acerca de los contenidos clave y fundamentales de la Resolución del Buró Político sobre el desarrollo regional y la organización del espacio de desarrollo nacional en el nuevo período.

Con el objetivo de materializar la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, aprovechar al máximo las fortalezas y ventajas de cada región, promover la conectividad y explotar eficazmente el nuevo espacio de desarrollo de las localidades y regiones tras la reorganización de las unidades administrativas y la aplicación del modelo de gobierno local de dos niveles, el Buró Político del XIV mandato promulgó la Resolución N.º 27-NQ/TW, el 28 de agosto de 2026.

Según Thanh Nghi, la Resolución N.º 27-NQ/TW establece tres orientaciones fundamentales, en las que el desarrollo regional constituye un método para organizar el crecimiento nacional, reestructurar el espacio de desarrollo, distribuir los recursos y elevar la competitividad del país en el nuevo contexto.

Además, el documento plantea renovar decididamente el modelo de desarrollo y crecimiento, pasando de una dependencia de los recursos disponibles a la creación, liderazgo, desbloqueo y activación de todas las fuentes de recursos. En este proceso, la fuerza interna desempeña un papel fundamental, estratégico, duradero y decisivo, en combinación eficaz con las fuerzas externas.

Thanh Nghi señaló que la Resolución N.º 27-NQ/TW establece como objetivo general reestructurar, gestionar y explotar eficazmente el espacio de desarrollo regional de manera sincronizada con el espacio de desarrollo nacional, sobre la base de maximizar las fortalezas sobresalientes, las ventajas competitivas y la identidad cultural de cada región y localidad, promoviendo el papel impulsor y el efecto multiplicador de las regiones dinámicas, los corredores económicos y los polos de crecimiento.

Sobre esta base, la Resolución fija metas y 22 indicadores específicos para 2030 para cada región, en función de sus potencialidades, ventajas comparativas y condiciones reales de desarrollo, con el propósito de potenciar sus contribuciones al desarrollo general del país.

La Resolución enfatiza 10 grupos de tareas y soluciones prioritarias para impulsar el desarrollo regional y reorganizar el espacio de desarrollo nacional. En específico, exige reorganizar el espacio de desarrollo y ejecutar adecuadamente la planificación de las regiones; perfeccionar integralmente las instituciones para el desarrollo regional; renovar el modelo de crecimiento y crear y desarrollar nuevos motores económicos; impulsar una infraestructura socioeconómica moderna, sincrónica e interregional; e instaurar un sistema urbano moderno y polos de crecimiento regional.

También se incluyen desarrollar recursos humanos altamente calificados e impulsar la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital; reforzar los sectores socioculturales y garantizar integralmente el bienestar social; proteger el medioambiente y adaptarse al cambio climático; fortalecer la defensa y la seguridad nacionales, así como promover las relaciones exteriores y la integración internacional; y construir y rectificar el Partido y el sistema político.

Entre estas soluciones, el Buró Político orienta organizar el espacio de desarrollo socioeconómico regional de manera multinivel y multicéntrica, mediante una conexión integral del territorio continental, las zonas marítimas, los espacios aéreo, suterráneo, digital y aquellos nuevos para el desarrollo.

Asimismo, se busca estructurar y desarrollar corredores económicos que conecten eficazmente las regiones dinámicas y los polos de crecimiento nacionales, priorizando inversiones en estos corredores para optimizar el espacio de desarrollo y configurar ejes continuos de conectividad en materia de transporte y actividad económica.

Thanh Nghi subrayó que la Resolución N.º 27-NQ/TW del Buró Político del XIV mandato, que sustituye a las resoluciones correspondientes del XIII mandato, refleja un nuevo pensamiento y una nueva visión sobre la reorganización del espacio de desarrollo nacional y la promoción de las seis regiones socioeconómicas.

Todo ello tiene como finalidad implementar con éxito la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y avanzar hacia el cumplimiento de los dos objetivos centenarios del país en la nueva era de desarrollo, recalcó./.

VNA
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