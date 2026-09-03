Vietnam y México buscan aprovechar sus ventajas para ampliar la cooperación

Ciudad de México (VNA) - Con motivo del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), el diario mexicano La Jornada publicó un artículo en el que destacó que Vietnam y México han consolidado gradualmente su papel en sus respectivas regiones y han contado con importantes ventajas complementarias para ampliar la cooperación económica y comercial y fortalecer la conexión con los mercados regionales.



En este sentido, México ha podido desempeñar un papel como puerta de entrada a América Latina, mientras Vietnam ha constituido un importante punto de conexión con el Sudeste Asiático.



Según La Jornada, la feria “Vietnam International Sourcing Expo 2026”, que se celebra del 3 al 5 de septiembre en Ciudad Ho Chi Minh, ofrecerá una oportunidad para que empresas de ambos países buscan socios, amplían sus mercados y profundizan su participación en las cadenas de suministro.



La edición de este año cuenta con la participación de empresas internacionales de los sectores de distribución, comercio mayorista y minorista y adquisiciones con el objetivo de incorporar más productos vietnamitas a las cadenas globales de valor.



La autora del artículo, Kyra Núñez, consideró que las relaciones entre Vietnam y México no deben analizarse únicamente desde la perspectiva de la competencia comercial. Aunque ambos países cuentan con algunos grupos de productos similares, cada uno posee ventajas propias en términos de ubicación geográfica, tamaño de mercado y redes de integración económica.



México dispone de un amplio mercado de consumo y mantiene profundos vínculos económicos con América del Norte, mientras Vietnam ocupa una posición cada vez más importante en las cadenas regionales de producción y suministro de Asia, indicó el autor.



Al abordar las relaciones bilaterales, La Jornada citó al embajador de México en Vietnam, Alejandro Negrín, quien afirmó que los vínculos entre ambos países se han fortalecido considerablemente en los últimos años.



México es actualmente el principal socio comercial de Vietnam en América Latina, mientras que Vietnam figura entre los 10 principales socios comerciales de México. Según el diplomático, ambos países aún cuentan con un amplio margen para aprovechar sus ventajas complementarias, por lo que las empresas mexicanas deben prestar mayor atención al potencial del mercado vietnamita y del Sudeste Asiático, especialmente en sectores como confección, calzado, bienes de consumo, manufactura, textiles y servicios logísticos.



Por su parte, el embajador de Vietnam en México, Nguyen Van Hai, destacó que la cooperación económica y comercial constituye uno de los pilares de las relaciones bilaterales. Ambos países han impulsado acuerdos destinados a fortalecer el marco jurídico de la cooperación a largo plazo y han mantenido la coordinación y el apoyo mutuo en los foros internacionales.



De acuerdo con datos de la Aduana de Vietnam citados por La Jornada, el comercio bilateral entre Vietnam y México alcanzó en 2025 los 8,17 mil millones de dólares, un aumento interanual de 27.4%.



Las exportaciones vietnamitas a México sumaron 7,3 mil millones de dólares, un incremento de 28.7%, mientras que las importaciones procedentes de México ascendieron a 1,14 mil millones de dólares, un 23.7% más que en 2024.



Según la autora, el crecimiento del intercambio comercial ha reflejado la expansión de los vínculos económicos entre ambos países y, al mismo tiempo, el margen existente para incrementar las inversiones, fortalecer los vínculos empresariales y diversificar los productos objeto de intercambio.



La Jornada también destacó la importancia de mejorar la conectividad entre ambos países para impulsar las relaciones bilaterales.



Citando las palabras del embajador vietnamita en México, Nguyen Van Hai, el artículo señaló que la apertura de una ruta aérea directa entre Vietnam y México facilitaría el turismo, el comercio y los intercambios entre los pueblos de ambos países, además de abrir nuevas oportunidades de cooperación bilateral.



Más allá del ámbito económico, La Jornada prestó atención a la cooperación cultural, educativa y académica, al considerarla un factor importante para fortalecer el conocimiento y el entendimiento mutuos.



Según Kyra Núñez, la tendencia mundial hacia la diversificación de socios comerciales y de las cadenas de suministro ha generado nuevas oportunidades para que Vietnam y México amplíen sus relaciones.



En este contexto, las ventajas geoeconómicas de cada país pueden aprovecharse para ampliar el espacio de acción de sus empresas, en lugar de concentrarse únicamente en la competencia en mercados donde existen productos similares.



Vietnam puede convertirse en un punto de conexión para que las empresas mexicanas accedan a los mercados del Sudeste Asiático, mientras México ofrece oportunidades para que las empresas vietnamitas amplíen su presencia en América Latina, apuntó el artículo, y asimismo comentó que la combinación de las ventajas de ambos países en materia de ubicación, mercados y capacidad productiva puede contribuir así a ampliar las cadenas de suministro y fortalecer el comercio bilateral.



Con motivo del Día Nacional de Vietnam, el artículo de La Jornada señaló que las relaciones entre Vietnam y México tienen ante sí nuevas oportunidades para avanzar hacia una cooperación más diversificada y sustantiva, en la que los vínculos económicos y comerciales se complementen con la cooperación cultural, educativa y los intercambios entre los pueblos de ambos países./.

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