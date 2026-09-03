Vietnam impulsa exportaciones de mayor valor añadido y competitividad

Hanoi (VNA) - Las exportaciones de Vietnam mantienen un sólido ritmo de crecimiento, pero el margen de maniobra para los últimos meses del año solo podrá ampliarse si las empresas mejoran la calidad de sus productos, diversifican sus mercados, aprovechan eficazmente los tratados de libre comercio (TLC), cumplen las reglas de origen, aumentan el nivel de procesamiento, impulsan la innovación tecnológica y elevan la tasa de conexión nacional.



Para mantener el dinamismo y ampliar el margen exportador, es necesario, en primer lugar, cambiar la visión sobre el comercio exterior. En una reunión sobre el borrador de la Estrategia de Comercio Exterior hasta 2030, con visión a 2045, Nguyen Sinh Nhat Tan, viceministro de Industria y Comercio, subrayó que la nueva estrategia debe adaptarse al contexto, ser viable y contribuir al objetivo de alcanzar un crecimiento de dos dígitos.



En particular, señaló que el comercio exterior debe abordarse desde una perspectiva de equilibrio dinámico, sin centrarse únicamente en el ritmo de crecimiento de las exportaciones, sino considerando conjuntamente las exportaciones, las importaciones, la producción nacional y las cadenas de suministro.



Nguyen Thuong Lang, experto en economía y comercio internacional, afirmó que el crecimiento de las exportaciones no solo permite a las empresas ampliar sus mercados, sino que también genera recursos adicionales para la producción y contribuye directamente al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).



Otro factor fundamental es la relación entre las exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa (IED). Vietnam dispone de una amplia red de TLC, lo que ofrece condiciones favorables para que las empresas con capital extranjero produzcan en el país y accedan a grandes mercados internacionales.



Según Thuong Lang, Vietnam debe continuar atrayendo proyectos de IED asociados con la transferencia tecnológica, al tiempo que fortalece los vínculos con las empresas nacionales y aumenta el valor agregado generado en el país. También es necesario intensificar la promoción comercial para aprovechar mejor mercados con gran potencial, como Europa, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Oriente Medio y África.



En este contexto, las empresas deben asumir un papel más proactivo mediante la creación de alianzas, la renovación de sus modelos de negocio y el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas. Esto implica identificar productos adecuados, acumular recursos, dominar tecnologías, establecer vínculos con socios, desarrollar modelos comerciales y explorar nuevos mercados.



La línea de producción de cables eléctricos de Bandai, una empresa con inversión extranjera, proporciona empleo estable a casi 1.000 trabajadores. (Foto. VNA)



El caso de C.P. Vietnam, que exportó su primer lote de carne de pollo procesada a Corea del Sur, constituye un ejemplo ilustrativo. Para acceder a un mercado con elevados estándares, la empresa dedicó años a preparar una cadena de producción cerrada, desde la fabricación de alimentos para animales y la cría hasta el sacrificio y procesamiento, además de cumplir los rigurosos procedimientos de evaluación exigidos por el mercado de destino.



Este caso demuestra que el margen para ampliar las exportaciones sigue siendo considerable si las empresas dejan atrás el modelo basado principalmente en la venta de materias primas y productos con escaso procesamiento y avanzan hacia un mayor dominio de los procesos productivos, los estándares de calidad, la trazabilidad y las marcas.



Los expertos consideran que la producción, la logística, el comercio y las exportaciones no están limitados por fronteras administrativas. Por ello, es necesario pasar de una asignación de recursos basada en límites geográficos a una organización orientada por la eficiencia y las necesidades del desarrollo.



El Gobierno ha definido como prioridades para los últimos meses del año mantener la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y garantizar los principales equilibrios de la economía, al tiempo que se aplican de manera decidida soluciones para alcanzar el objetivo de crecimiento de dos dígitos.



En este marco, las exportaciones siguen siendo uno de los principales motores del desarrollo, vinculadas al aprovechamiento eficaz de los TLC, la diversificación de mercados y cadenas de suministro y el aumento del valor agregado de los productos vietnamitas.



Paralelamente a la expansión de los mercados, el Gobierno también exige impulsar la producción nacional, fortalecer los vínculos entre las empresas nacionales y el sector de IED, desarrollar la industria auxiliar, elevar la tasa de integración local y reducir la dependencia de los insumos importados.



Un representante de la Agencia de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio señaló que los resultados alcanzados hasta ahora constituyen una base positiva para que las exportaciones mantengan su trayectoria ascendente.



No obstante, ante un entorno económico mundial marcado por constantes fluctuaciones, las empresas deben continuar adaptándose de manera proactiva y aprovechar eficazmente los TLC mediante distintas modalidades. En este proceso, el cumplimiento de las reglas de origen constituye uno de los factores determinantes para acceder a las preferencias arancelarias y consolidar la presencia en los mercados.



Asimismo, los programas de promoción comercial impulsados recientemente por el Ministerio de Industria y Comercio continúan desempeñando un papel importante al ayudar a las empresas a encontrar socios, abrir nuevos mercados y mantener sus pedidos./.