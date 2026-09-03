Prensa laosiana destaca el éxito de primera reunión extraordinaria de XVI Legislatura del Parlamento de Vietnam

Vientiane (VNA) - El éxito de la primera reunión extraordinaria de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional de Vietnam constituye una importante experiencia para Laos, según afirmó un editorial recién publicado por el diario Pasaxon, órgano de expresión del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos.



Según el artículo, la reunión, celebrada del 3 al 24 de agosto en Hanoi, se centró en resolver cuestiones institucionales urgentes y, al mismo tiempo, establecer el marco jurídico necesario para impulsar el desarrollo socioeconómico y garantizar la defensa y la seguridad nacionales.



El editorial calificó la reunión de importancia estratégica, al considerar que refleja un fuerte espíritu de renovación en las actividades legislativas y de supervisión suprema de la Asamblea Nacional, así como la voluntad de esta de acompañar activamente al Gobierno en la gestión y el desarrollo del país. Bajo el espíritu de “hacer todo el trabajo, sin limitarse al horario”, la Asamblea Nacional trabajó de manera continua durante 17 días, incluidos los fines de semana, para abordar 33 asuntos de importancia y eliminar oportunamente numerosos obstáculos institucionales, en lugar de esperar hasta el período ordinario de sesiones.



La modificación de importantes leyes, como la Ley de Inversiones y la del Petróleo, junto con el fortalecimiento de la descentralización hacia las administraciones locales, fue valorada como un avance decisivo en materia institucional. Estas medidas contribuirán a liberar recursos y reducir los costos de cumplimiento para las empresas.



La reunión también puso de manifiesto una visión de desarrollo a largo plazo mediante la creación de dos ciudades dependientes directamente de la administración central, Quang Ninh y Bac Ninh, así como la aprobación de grandes proyectos de infraestructura, entre ellos la carretera de circunvalación número 5 y la línea ferroviaria Lao Cai-Hai Phong. Se espera que estas decisiones generen nuevos motores de crecimiento para las regiones económicas y promuevan el proceso de urbanización.



Asimismo, los mecanismos especiales destinados a Phu Quoc permitirán a la localidad prepararse de manera más activa en materia de infraestructura para la celebración del APEC 2027, demostrando la preparación de Vietnam para acoger importantes acontecimientos internacionales.



No obstante, el artículo también señaló los desafíos que plantea la aplicación de los resultados del período de sesiones. La aprobación simultánea de numerosas leyes y resoluciones exige que el Gobierno, los ministerios y organismos competentes elaboren con prontitud los documentos de orientación necesarios para que las políticas se materialicen rápidamente. Al mismo tiempo, ante el fortalecimiento de la descentralización y la transición de un modelo de “control previo” a uno de “control posterior”, es necesario reforzar las labores de inspección y supervisión para prevenir irregularidades y el despilfarro de recursos.



En cuanto a Laos, el artículo considera que el país puede extraer numerosas experiencias de Vietnam, especialmente en lo relativo a incrementar la flexibilidad de la actividad legislativa, mediante la organización de períodos de sesiones temáticos o extraordinarios para abordar oportunamente cuestiones urgentes.



Laos también podría intensificar la reforma institucional, simplificar los procedimientos administrativos y perfeccionar el marco jurídico en materia de inversiones, tierras, vivienda y bienes inmuebles, al tiempo que desarrolla políticas preferenciales para las zonas económicas y los proyectos estratégicos.



Además, Laos debería prestar mayor atención a la planificación urbana y al desarrollo de infraestructuras de transporte conectadas con Vietnam, China, Tailandia y otros países de la región. También resulta necesario fortalecer la descentralización hacia las administraciones locales, paralelamente a una mayor función de supervisión de la Asamblea Nacional, contribuyendo así a garantizar la transparencia, el uso eficiente de los recursos y del presupuesto estatal./.

VNA