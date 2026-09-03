Resolución 23-NQ/TW del Buró Político sobre labor relativa a vietnamitas en el exterior

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, presentó hoy un informe sobre los contenidos fundamentales de la Resolución 23-NQ/TW, promulgada el 2 de agosto de 2026 por el Buró Político sobre la labor relativa a los vietnamitas en el extranjero.



En el marco de la Conferencia nacional celebrada hoy en Hanoi para el estudio, aprendizaje, divulgación y aplicación de algunas resoluciones y directivas del Buró Político, Hoai Trung destacó que, desde la fundación del Estado, el Presidente Ho Chi Minh siempre mostró un afecto especial hacia los compatriotas que se encontraban lejos de la patria.



Su pensamiento se ha convertido en un hilo conductor de las políticas y directrices del Partido y el Estado, que reconocen a los vietnamitas en el extranjero como una parte inseparable de la comunidad nacional, unidos por un mismo origen, intereses y futuro del país.



La Resolución 23-NQ/TW se promulgó sobre la base de la continuidad de la Resolución 36-NQ/TW, fechada el 26 de marzo de 2004, y concreta al mismo tiempo los requisitos establecidos por el XIV Congreso Nacional del Partido para promover la fuerza de la gran unidad nacional y movilizar todos los recursos al servicio del desarrollo del país.



Según el ministro, la Resolución 23 establece cuatro puntos de vista rectores y tres grandes objetivos, lo que refleja un avance en la percepción y el pensamiento del Partido sobre la labor relativa a los vietnamitas en el extranjero.



Una de las principales novedades es la definición de la comunidad vietnamita en el extranjero no solo como una parte inseparable de la nación, sino también como “uno de los recursos estratégicos importantes”, un puente entre Vietnam y el mundo, que acompaña y participa directamente en la construcción, el desarrollo y la defensa de la Patria.



La Resolución supone un cambio sustancial: de considerar a los compatriotas en el extranjero principalmente como destinatarios de las políticas, a reconocerlos como sujetos participantes, socios que acompañan al país y recursos para el desarrollo; y de centrarse en “movilizar, reunir y atender” a pasar a “acompañar, crear mecanismos y movilizar recursos”.



Además, la labor relativa a los vietnamitas en el extranjero se integra en el conjunto de la gran unidad nacional, promoviendo la reconciliación y tomando los puntos en común como base para fortalecer la unidad, superar los prejuicios y orientarse hacia el futuro. Esta es una responsabilidad de todo el sistema político.



Los tres grandes objetivos son construir una comunidad vietnamita en el extranjero fuerte, bien integrada y capaz de preservar la identidad nacional; despertar el patriotismo y el deseo de contribuir, y aprovechar los recursos de los compatriotas en el extranjero; y perfeccionar las instituciones para crear un ecosistema de conexión de los vietnamitas en todo el mundo.



Los recursos de la comunidad vietnamita en el extranjero se definen de manera integral e incluyen recursos económicos, conocimientos, ciencia y tecnología, cultura, educación, salud, experiencia de gestión, redes internacionales y prestigio dentro de las comunidades.



La Resolución establece siete grupos de tareas y soluciones, centrados en renovar el pensamiento y fortalecer el liderazgo del Partido; perfeccionar los mecanismos y políticas; construir una comunidad unida y desarrollada, orientada hacia la patria; y aprovechar los recursos de los vietnamitas en el extranjero para contribuir al desarrollo y la defensa de la Patria.



Además, la Resolución presta especial atención a la preservación de la lengua vietnamita y la identidad cultural, así como al fortalecimiento de los vínculos con la patria, especialmente entre las generaciones jóvenes; estimular la participaci'on de los compatriotas en el extranjero en la difusión de información y la promoción de la imagen de Vietnam, contribuyendo a reforzar el poder blando y el prestigio nacional; y busca consolidar la estructura organizativa y fortalecer la coordinación entre los organismos nacionales y las representaciones vietnamitas en el extranjero.



El ministro Le Hoai Trung subrayó que la clave para que la Resolución se traduzca en resultados concretos es su aplicación efectiva. Como prioridad inmediata, es necesario convertir rápidamente la Resolución en leyes, mecanismos, políticas y programas de acción, definiendo claramente las tareas, responsabilidades, plazos y recursos de cada organismo y localidad.



Al mismo tiempo, es necesario renovar los métodos de conexión, construir una base de datos y un mapa de los recursos de los vietnamitas en el extranjero, y determinar claramente las necesidades en materia de expertos, tecnología, inversión y mercados, a fin de conectar a las personas adecuadas con las capacidades y necesidades correspondientes.



El titular expresó su confianza en que la participación coordinada de todo el sistema político y el acompañamiento de más de 6,5 millones de vietnamitas residentes en el extranjero contribuirán a llevar la Resolución 23-NQ/TW a la práctica, promover firmemente el intelecto, los recursos y el deseo de contribuir de los compatriotas en el extranjero, consolidar la gran unidad nacional y contribuir a que el país avance con rapidez y de manera sostenible en la nueva era./.

VNA