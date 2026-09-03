Vietnam atiende 6,5 millones de turistas durante vacaciones por el Día Nacional

Hanoi (VNA) - El sector turístico de Vietnam atendió a unos 6,5 millones de vacacionistas durante los cinco días de asueto por el Día Nacional (del 29 de agosto al 2 de septiembre), un aumento del 18,1% respecto al mismo período de 2025, según la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam.



El número de visitantes aumentó considerablemente en numerosos destinos turísticos clave.



Ciudad Ho Chi Minh recibió unos 1,71 millones de turistas, un 17,8% más, con ingresos totales estimados en 188,46 millones de dólares; Khanh Hoa, 1,25 millones de visitantes y 80,7 millones de dólares; Hanoi, más de 904.000 visitantes y 115,38 millones de dólares; Da Nang, 850.000 visitantes y 127,92 millones de dólares; y Ninh Binh, cerca de 777.000 visitantes y 39,6 millones de dólares.



Lam Dong, Quang Ninh, An Giang, Lao Cai y Thanh Hoa también registraron elevadas tasas de crecimiento. Estos resultados reflejan el atractivo del mercado turístico interno y la tendencia de los viajeros a elegir destinos con una oferta más diversificada de experiencias.



Durante las vacaciones de este año, los turistas tendieron a optar por viajes cercanos, interregionales y de corta duración, centrados en el descanso y con desplazamientos en medios de transporte propios. El turismo de descanso, la exploración de la naturaleza, la gastronomía y las experiencias culturales continuaron siendo las principales opciones.



Las localidades y empresas turísticas adoptaron medidas para renovar sus productos, mejorar la calidad de los servicios, reforzar la gestión y garantizar la seguridad y una buena experiencia para los visitantes.



Se incorporaron al mercado numerosos productos nuevos, como el parque de rocas Ong Dia en Lam Dong y los paseos turísticos en globo aerostático en Ca Mau; recorridos para explorar la cultura de Hanoi, itinerarios Vietnam-Laos-Camboya, así como circuitos educativos y comunitarios, rutas de senderismo, ciclismo y programas que combinan patrimonio cultural con descanso en zonas costeras.



Según la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, el número de visitantes internacionales continuó aumentando en numerosos destinos clave, lo que constituye una señal positiva de cara a la temporada alta de turismo internacional de finales de año, especialmente a partir de octubre.



Da Nang recibió unos 224.000 visitantes internacionales; Ninh Binh, cerca de 110.000; Khanh Hoa, 96.000 visitantes con alojamiento; Hanoi, 94.000; Ciudad Ho Chi Minh, 62.000; Lao Cai, 34.000; y An Giang, cerca de 27.000.



Con el fin de prepararse para atender a los turistas durante las vacaciones y en los últimos meses del año, la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam pidió a las localidades garantizar la seguridad y el orden, elevar la calidad de los servicios y controlar los precios, los medios de transporte y la calidad de las actividades turísticas, así como prevenir oportunamente las prácticas de aprovechamiento indebido del período vacacional para obtener beneficios ilícitos./.

VNA