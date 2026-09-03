Economía

Vietnam capta más de 40 mil millones de dólares de IED en ocho meses

Vietnam captó 40,63 mil millones de dólares en IED hasta agosto de 2026, un 55,4% más interanual, impulsado por manufactura y tecnología.

Línea de producción de la empresa de producción, importación y exportación de envases Thang Long, en el barrio de Tu Son, provincia de Bac Ninh. (Foto: VNA)
Línea de producción de la empresa de producción, importación y exportación de envases Thang Long, en el barrio de Tu Son, provincia de Bac Ninh. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Hasta finales de agosto de 2026, Vietnam captó 40,63 mil millones de dólares bajo el concepto de inversión extranjera directa (IED), un aumento del 55,4% respecto al mismo lapso del año previo, según la Oficina General de Estadísticas.

Del total, el capital registrado para nuevos proyectos alcanzó los 21,72 mil millones de dólares, correspondientes a 2.771 proyectos autorizados, lo que significa un aumento del 9,4% en número de proyectos y 96,8% en capital.

La industria de procesamiento y manufactura continuó siendo el sector que más IED atrajo, con 12.150 millones de dólares, equivalentes al 55,9% del total de capital registrado para nuevos proyectos. Le siguieron la producción y distribución de electricidad, gas, agua y aire acondicionado, con 3,13 mil millones de dólares, el 14,4%.

De los 73 países y territorios con nuevos proyectos de inversión en Vietnam, Asia continuó a la cabeza. Singapur mantuvo la primera posición con 7,62 mil millones de dólares, equivalentes al 35,1% del total de capital registrado para nuevos proyectos.

Corea del Sur ocupó el segundo lugar, con 5,67 mil millones de dólares (26,1%). Le siguieron la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China), con 2,96 mil millones de dólares; China continental, con 1,93 mil millones; y Japón, con 1,42 mil millones.

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Robots automatizados operan en la línea de producción de CAYI Technology Vietnam, en el parque industrial Yen Phong II-C, provincia de Bac Ninh. (Foto: VNA)


Durante los primeros ocho meses de 2026, un total de 819 proyectos autorizados en años anteriores decidieron incrementar su inversión en 12,21 mil millones de dólares, un 14,7% más que en el mismo período de 2025.

Sumando el capital de los nuevos proyectos y el capital adicional, la industria de procesamiento y manufactura atrajo 20,18 mil millones de dólares, equivalentes al 59,5% del total, mientras que el sector inmobiliario recibió 5,32 mil millones de dólares, el 15,7%.

En cuanto a las aportaciones de capital y compras de acciones, se realizaron 2.062 operaciones por un valor total de 6,7 mil millones de dólares, un fuerte aumento del 50,1%.

En particular, los flujos de fusiones y adquisiciones (M&A) ya no se concentran en el sector inmobiliario como anteriormente, sino que se orientan hacia actividades con un alto componente de conocimiento y tecnología, así como hacia el mercado de consumo interno.

En concreto, las actividades profesionales, científicas y tecnológicas encabezaron la lista, con 2,74 mil millones de dólares (40,9%), seguidas por el comercio mayorista y minorista y la reparación de vehículos automotores, con 2,01 mil millones de dólares (30%).

Especialmente destacable es que el capital de IED efectivamente desembolsado en Vietnam durante los primeros ocho meses se estimó en 17.25 mil millones de dólares, un 12% más que en el mismo período de 2025.

En sentido contrario, la inversión total de Vietnam en el exterior, incluidos los proyectos nuevos y los proyectos con capital ajustado, alcanzó 2,62 mil millones de dólares en los primeros ocho meses, 4,7 veces más que en el mismo período del año pasado.

Este fuerte crecimiento se debió a 113 nuevos proyectos, con un capital total de 1,21 mil millones de dólares, 2,8 veces más que en el mismo período de 2025, y, especialmente, a 29 proyectos que incrementaron su capital de inversión, por un total de 1,41 mil millones de dólares, 10,9 veces más.

En cuanto a los mercados receptores de inversión, Laos ocupó el primer lugar, con 667,5 millones de dólares, seguido de Camboya, con 486,5 millones./.

VNA
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