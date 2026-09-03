Empresas vietnamitas promocionan sus productos en feria internacional de Australia

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Sídney (VNA) - Los productos alimentarios tropicales de Vietnam están despertando gran interés entre los compradores internacionales en Fine Food Australia 2026, una de las principales ferias de alimentos y bebidas del hemisferio sur, que se celebra en Melbourne, estado de Victoria, del 31 de agosto al 3 de septiembre.

A través del pabellón "FOODS OF VIETNAM" (Alimentos de Vietnam), nueve empresas vietnamitas presentan una amplia gama de productos alimentarios procesados de alto valor ante consumidores e importadores australianos.

Se espera que la edición de este año de Fine Food Australia atraiga a más de 26.000 visitantes profesionales procedentes de más de 50 países. En la feria participan más de 950 empresas y organizaciones, mientras que más de 115 expertos intervienen en cerca de 70 seminarios especializados.

Las empresas vietnamitas no solo exhiben sus productos, sino que también ofrecen degustaciones en sus respectivos stands para dar a conocer sus sabores y características a los visitantes.

Luu Thi Lan Phuong, directora de Importación y Exportación de la empresa de fabricación y comercialización de Fancy Foods, señaló que el stand de la empresa recibió, desde el primer día de la feria, a numerosos visitantes australianos interesados en sus productos de chocolate elaborados en Vietnam.

Según explicó, estos productos destacan por combinar sabores tropicales característicos que no son fáciles de encontrar en Australia, lo que abre oportunidades para desarrollar productos adaptados a los gustos de los consumidores locales.

Para Tien Thinh Group JSC, esta es la tercera participación en Fine Food Australia. Su director general, To Thai Thanh, afirmó que la feria muestra este año señales claras de un avance significativo, con un notable aumento del interés por los productos vietnamitas.

La empresa se centra en promocionar frutas procesadas de especialidad procedentes del delta del Mekong, como mango, piña, chirimoya y yaca (jackfruit) deshidratada.

​Los productos alimentarios procesados y las frutas congeladas individualmente (IQF) de Vietnam también están generando un considerable interés entre los distribuidores australianos.

​Henriette de Koning, una experimentada comerciante australiana del sector alimentario, señaló que la demanda de frutas tropicales IQF es actualmente elevada en el mercado australiano y que está estudiando posibles oportunidades de cooperación para importar maracuyá, mango, plátano y pitahaya de Vietnam.

Asimismo, elogió los productos de frutas bañadas en chocolate presentados en el pabellón vietnamita y señaló que los consumidores australianos tienen una buena aceptación de las frutas vietnamitas y, en general, una percepción positiva de la calidad de los productos procedentes del país.

No obstante, De Koning subrayó que los productos vietnamitas deben cumplir las estrictas normas técnicas de Australia para lograr una mayor integración en las cadenas de suministro locales, al tiempo que la competitividad de los precios cobra cada vez mayor importancia en un contexto de aumento del coste de vida a escala mundial./.

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