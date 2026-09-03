Productos agrícolas vietnamitas amplían sus canales de distribución en Rusia

Moscú (VNA) - Los productos agrícolas y las frutas tropicales de Vietnam continúan ampliando sus canales de distribución en el mercado ruso a través de las plataformas en línea y la red física de la cadena de hipermercados mayoristas METRO Cash & Carry Russia.



Según la plataforma oficial de comercio electrónico de la cadena, los productos de origen vietnamita están actualmente clasificados entre los productos importados de alta gama y se comercializan a precios relativamente elevados.



Por ejemplo, el coco con pajita se vende a un precio medio de 389 rublos (unos 4,5 dólares) por unidad de 900 gramos, mientras que el rambután alcanza los 549 rublos por bandeja de 250 gramos.



Asimismo, los pitahayas rojas frescas y las guayabas vietnamitas también figuran en la plataforma en línea de METRO, aunque actualmente están agotadas.



Además de las frutas frescas transportadas por vía aérea, la cadena también comercializa productos procesados, como mango cortado en cubos y ultracongelado mediante el sistema IQF, con precios de entre 239 y 259 rublos por bolsa de 300 gramos. Una mezcla de frutas ultracongeladas de mango, plátano y pitahaya roja se vende a 369 rublos por bolsa de 300 gramos.



En Rusia, METRO se caracteriza por concentrarse en clientes empresariales, especialmente aquellos vinculados a los sectores de servicios de alimentación, restauración y hotelería.



Anteriormente, la Oficina Comercial de Vietnam en Rusia mantuvo una reunión con la unidad encargada del desarrollo de compras de METRO Cash & Carry Russia. La cadena manifestó una elevada demanda de frutas tropicales frescas, así como de limones, naranjas y pomelos destinados al mercado ruso.



Entre los requisitos planteados figuran condiciones de pago diferido, con plazos que varían según el producto; estándares homogéneos de calidad; procesos de envasado y conservación que cumplan las normas exigidas para las exportaciones a Rusia; y fábricas y almacenes con procedimientos profesionales que garanticen el cumplimiento de los plazos de entrega comprometidos.



Por ello, la presencia estable de los productos agrícolas vietnamitas mencionados en las plataformas de venta de esta cadena demuestra la capacidad de los proveedores vietnamitas para cumplir con los estrictos requisitos rusos en materia de envasado industrial y controles fitosanitarios. METRO también aplica descuentos comerciales de entre el 10% y el 15% a los pedidos de productos agrícolas realizados en grandes volúmenes, con el objetivo de estimular las ventas al por mayor.



Las estadísticas comerciales muestran que, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática, la estructura de las exportaciones vietnamitas de productos agropecuarios y pesqueros a Rusia ha experimentado una clara transformación, pasando de materias primas a productos con marca propia que se distribuyen directamente a los consumidores a través de grandes cadenas minoristas del país./.

VNA