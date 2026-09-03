Comunidad vietnamita en China y Japón mira hacia su Patria

Beijing (VNA) - Con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam, la Embajada de Hanoi en Beijing organizó una ceremonia conmemorativa solemne, con la participación de numerosos representantes de las autoridades, personalidades, amigos internacionales y miembros de la comunidad vietnamita.

En su intervención, el embajador Pham Thanh Binh destacó que, tras más de ocho décadas de construcción y defensa nacional, especialmente durante más de 40 años del proceso de Doi Moi (Renovación), Vietnam ha alcanzado importantes y amplios logros, elevando cada vez más su posición y prestigio internacionales.

Vietnam está impulsando la renovación del modelo de crecimiento, el perfeccionamiento institucional y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y los recursos humanos de alta calidad, con el objetivo de convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045, destacó.

El diplomático afirmó que Vietnam considera una prioridad fundamental consolidar y desarrollar las relaciones de amistad tradicional y la Asociación de Cooperación Estratégica Integral con China. Las relaciones entre los dos Partidos y Estados mantienen una evolución positiva, integral y sustantiva, con un intenso intercambio de alto nivel, incluida la visita de Estado a China realizada en abril de 2026 por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.

La cónsul general Trinh Thi Mai Phuong posa para una foto conmemorativa con delegados y líderes locales de Japón que asistieron a la celebración del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam. Foto: VNA

En Fukuoka, el Consulado General de Vietnam también celebró una ceremonia con la participación de cerca de 200 invitados.

La cónsul general Trinh Thi Mai Phuong destacó los logros alcanzados por Vietnam durante 81 años de construcción y desarrollo y reafirmó el aprecio del país indochino por el acompañamiento y apoyo de Japón.

La Asociación Estratégica Integral Vietnam-Japón continúa desarrollándose favorablemente, mientras la cooperación con la región de Kyushu-Okinawa se profundiza en numerosos ámbitos, subrayó.

Los dirigentes de diversas localidades japonesas expresaron su deseo de seguir promoviendo la cooperación económica, comercial, cultural y los intercambios entre pueblos, así como de crear condiciones favorables para que la comunidad vietnamita pueda vivir, estudiar y trabajar en la región.

En las ceremonias, representantes de la comunidad vietnamita en China y Japón expresaron su orgullo por los logros del país y reafirmaron que mantienen sus vínculos con la patria, están dispuestos a contribuir dentro de sus posibilidades y a desempeñar un papel de puente, contribuyendo al fortalecimiento de la amistad, el entendimiento y la cooperación entre Vietnam y los países de acogida./.

​