IPC de Vietnam en agosto aumenta 0,47%

Hanoi (VNA) - El índice de precios al consumidor (IPC) de Vietnam en agosto registró un aumento del 0,47% respecto al mes anterior, retomando la tendencia alcista después de dos meses consecutivos de descenso en junio y julio, según la Oficina General de Estadísticas.



En comparación con diciembre de 2025, el IPC aumentó un 3,57%, mientras que frente al mismo período del año anterior subió un 4,89%. En promedio, durante los primeros ocho meses de 2026, el IPC aumentó un 4,45%.



En agosto, el grupo de transporte fue el factor que más influyó en el nivel general de precios, con un aumento del 4,09%, contribuyendo con 0,41 puntos porcentuales al incremento del IPC.



El precio del diésel aumentó un 22,15% y el de la gasolina un 9,53%, en línea con la evolución de los precios internacionales de los combustibles y los ajustes realizados en el mercado interno.



Además del transporte, el grupo de educación aumentó un 0,47%, principalmente debido a los ajustes de las matrículas para el curso académico 2026-2027 realizados por algunos centros educativos.



El precio del gas aumentó un 4,19% y el del queroseno un 4,63%, siguiendo la evolución de los mercados internacionales.



El grupo de alimentos y servicios de restauración fue el único de los 11 principales grupos de bienes y servicios de consumo que registró una disminución de precios durante el mes, del 0,03%.



No obstante, algunos productos continuaron aumentando por factores estacionales: los huevos subieron un 2,09%, las frutas frescas y procesadas un 0,18%, y el grupo de té, café y cacao un 0,51%.



En los primeros ocho meses del año, los tres grupos que registraron aumentos significativos y realizaron una mayor contribución al IPC fueron los alimentos y servicios de restauración; la vivienda, electricidad, agua, combustibles y materiales de construcción; y el transporte.



El grupo de alimentos y servicios de restauración aumentó un 4,76%, contribuyendo con 1,7 puntos porcentuales al incremento general del IPC.



El grupo de vivienda, electricidad, agua, combustibles y materiales de construcción aumentó un 6,71%. Los materiales para el mantenimiento de viviendas aumentaron un 13,39%, los alquileres de viviendas un 4,92% y la electricidad para uso doméstico un 4,78%.



Los demás grupos registraron aumentos más moderados: bebidas y tabaco, un 3,67%; educación, un 3,42%; equipamiento y artículos para el hogar, un 2,79%; cultura, entretenimiento y turismo, un 2,71%; prendas de vestir, sombreros y calzado, un 2,03%; medicamentos y servicios sanitarios, un 1,08%. El grupo de comunicaciones e información registró un aumento de apenas un 0,09%.



El índice de precios del dólar disminuyó un 0,38% respecto al mes anterior y un 0,36% frente al mismo período de 2025. Sin embargo, en promedio durante los primeros ocho meses, todavía registró un aumento del 1,31%.



Cabe destacar que la inflación subyacente continuó situándose por debajo del IPC general. En agosto, la inflación subyacente aumentó un 0,11% respecto al mes anterior y un 4,55% interanual. En promedio durante los primeros ocho meses, mostró un alza del 4,24%, por debajo del incremento del 4,45% registrado por el IPC./.





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