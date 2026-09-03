Vietnam y Myanmar buscan fortalecer su asociación de cooperación

Hanoi (VNA) - Por invitación del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y su esposa, el presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, y su cónyuge efectuarán una visita oficial al país indochino del 4 al 6 del presente mes.

Esta será la primera visita del líder vietnamita desde la finalización de las elecciones generales de Myanmar en enero de 2026 y la formación del nuevo gobierno en abril de 2026.

Vietnam y Myanmar, miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), mantienen una larga amistad. Si bien establecieron oficialmente relaciones diplomáticas el 28 de mayo de 1975, sus lazos se remontan a los primeros años posteriores a su independencia. El Presidente Ho Chi Minh y el general Aung San contribuyeron a sentar las bases de la amistad entre ambos pueblos. El presidente U Nu visitó Vietnam en noviembre de 1954, mientras que el Presidente Ho Chi Minh visitó Myanmar en febrero de 1958.

Tras más de cinco décadas, las relaciones bilaterales se han desarrollado en numerosos ámbitos. Estas relaciones se elevaron al nivel de una asociación de cooperación integral en agosto de 2017. Vietnam reafirma su compromiso de desarrollar esta cooperación y apoyar a Myanmar en su desarrollo socioeconómico y su proceso de reconciliación nacional.

Por su parte, Myanmar valora los logros socioeconómicos de Vietnam y concede gran importancia al fortalecimiento de la asociación, en particular mediante la creación de condiciones favorables para las empresas vietnamitas que buscan expandir sus operaciones e inversiones en el país.

La solidaridad entre ambos países se hizo especialmente patente tras el terremoto que azotó Myanmar el 28 de marzo de 2025. Vietnam envió un equipo de más de 100 efectivos del Ejército y la Policía para participar en las operaciones de socorro, junto con equipo médico y suministros esenciales. También proporcionó 300.000 dólares en ayuda. En agosto de 2024, la Cruz Roja Vietnamita también proporcionó 200.000 dólares en ayuda a la Cruz Roja de Myanmar tras el paso del ciclón Mocha.

Los contactos de alto nivel continúan. Los días 25 y 26 de agosto de 2026, el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, visitó Myanmar y copresidió la décima reunión del Comité Conjunto de Cooperación Bilateral junto con su homólogo, Tin Maung Swe. Ambas partes acordaron fortalecer la cooperación entre partidos, Estados, Gobiernos, Parlamentos, gobiernos locales y pueblos, en preparación para el décimo aniversario de la asociación de cooperación integral en 2027.

En el ámbito económico, el comercio bilateral presenta un desarrollo positivo, con intercambios que ascienden a aproximadamente 500 millones de dólares anuales. En el primer semestre de 2026, estos volúmenes comerciales alcanzaron los 336,28 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 26,3%, lo que sugiere un volumen anual de entre 670 y 750 millones de dólares.

A finales de junio de 2026, Vietnam contaba con 107 proyectos de inversión activos en Myanmar, con un capital registrado de 1,4 mil millones de dólares. Ambos países también aspiran a incrementar rápidamente su comercio hasta alcanzar mil millones de dólares.

Entre los sectores prioritarios identificados se encuentran la infraestructura, las tecnologías de la información, los bienes de consumo, la agricultura y la transformación digital. Las empresas vietnamitas ven un potencial significativo en la agricultura y la agroindustria, la energía, la infraestructura digital, los bienes esenciales y la reconstrucción, así como en la logística y las finanzas.

Se espera que la visita del presidente Min Aung Hlaing contribuya a consolidar la amistad tradicional y la asociación de cooperación integral, fortalecer la confianza política y ampliar la cooperación bilateral y multilateral. También demuestra el papel activo y responsable de Vietnam en los esfuerzos conjuntos de la ASEAN por la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en Myanmar y la región, así como en el proceso de construcción de la Comunidad de la ASEAN./.

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