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Hanoi acelera construcción de siete puentes sobre el río Rojo para servir a APEC 2027

Hanoi acelera la construcción de siete puentes sobre el río Rojo para mejorar la conectividad y completar las obras antes de APEC 2027.

Hanoi está concentrando recursos y acelerando el avance de siete proyectos de puentes sobre el río Rojo. (Foto: VNA)
Hanoi está concentrando recursos y acelerando el avance de siete proyectos de puentes sobre el río Rojo. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Hanoi está concentrando recursos y acelerando el avance de siete proyectos de puentes sobre el río Rojo, con el objetivo de completarlos en el segundo trimestre de 2027, contribuyendo a mejorar la conexión del transporte entre ambas orillas del río y servir a la Cumbre de APEC 2027.

Según la Oficina de Estadísticas de Hanoi, los siete proyectos corresponden a los puentes Tu Lien, Ngoc Hoi, Tran Hung Dao, Thuong Cat, Van Phuc, Hong Ha y Me So. Se trata de un conjunto de obras de transporte prioritarias cuya construcción se está llevando a cabo simultáneamente por iniciativa de la ciudad.

Hasta la fecha, se ha entregado el 100% de los terrenos comprendidos dentro de los límites de los proyectos. Sin embargo, aún requieren completar algunas labores de demolición y traslado de infraestructuras técnicas; y liberación adicional de terreno.

En las áreas ya entregadas, los inversores y contratistas han movilizado personal y equipos, desplegando múltiples frentes de construcción.

El presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang, pidió al Departamento de Construcción realizar un seguimiento y supervisar el avance de los siete proyectos, actualizando los resultados semanal y mensualmente.

Instó a los inversores y contratistas a intensificar la aplicación de maquinaria y tecnologías modernas para acortar los plazos de construcción, garantizando al mismo tiempo la calidad y la seguridad de las obras.

En los primeros ocho meses de 2026, la inversión ejecutada con cargo al presupuesto estatal gestionado por la administración local alcanzó 3,45 mil millones de dólares, equivalente al 52,6% del plan anual.

Una vez terminados, los siete puentes contribuirán a aumentar la capacidad de conexión, reducir la presión sobre los puentes existentes, ampliar el espacio de desarrollo urbano en ambas orillas del río Rojo y reforzar los vínculos entre Hanoi y las localidades de la Región Capital./.

VNA
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