Aeropuerto Internacional de Lien Khuong recibe su primer vuelo internacional tras reanudar operaciones

Lam Dong, Vietnam (VNA) - El Aeropuerto Internacional de Lien Khuong, en la provincia de Lam Dong, recibió hoy, con motivo del Día Nacional de Vietnam, su primer vuelo internacional desde la reanudación de sus operaciones, tras permanecer temporalmente cerrado para la ejecución de un proyecto de reparación de la pista y las calles de rodaje.



Según la Oficina del Aeropuerto Internacional de Lien Khuong, a las 10:58 horas del 2 de septiembre, el vuelo AK571 de la aerolínea AirAsia, procedente de Kuala Lumpur, Malasia, aterrizó en el aeropuerto, transportando a los primeros pasajeros internacionales que regresaron a Da Lat (Lam Dong).



Posteriormente, a las 11:40 horas del mismo día, el vuelo AK572, con destino a Kuala Lumpur, despegó del aeropuerto, marcando oficialmente la reanudación de la ruta aérea internacional regular entre Da Lat y Kuala Lumpur.



La reanudación de los vuelos internacionales en el Aeropuerto Internacional de Lien Khuong tiene una importancia significativa para el transporte aéreo, el turismo y la conectividad económica de Lam Dong.



La ruta Da Lat-Kuala Lumpur no solo facilita el acceso de turistas malasios y de otros mercados internacionales a Vietnam, sino que también abre nuevas oportunidades para que los habitantes y las empresas locales se conecten con Malasia y otros países del Sudeste Asiático.



En particular, el regreso del primer vuelo internacional precisamente con motivo del Día Nacional de Vietnam imprime un significado especial a la reanudación de las operaciones del aeropuerto, contribuyendo a recuperar la red aérea internacional, impulsar el turismo y fortalecer los intercambios y la cooperación entre Lam Dong y otras localidades y países de la región.



Se espera que la recuperación de las rutas aéreas internacionales genere un nuevo impulso para el sector turístico de Lam Dong en el período venidero, especialmente en un contexto en que la localidad intensifica la promoción de sus destinos, diversifica los mercados de turistas internacionales y mejora su conectividad con los principales centros turísticos de la región.



Anteriormente, el 19 de agosto de 2026, la Corporación de Aeropuertos de Vietnam (ACV) organizó la ceremonia de inauguración del proyecto de reparación de la pista y las calles de rodaje del Aeropuerto Internacional de Lien Khuong, ocasión en la que también se dio la bienvenida a la reanudación de la ruta Da Lat - Can Tho, suspendida durante casi seis años.



El mismo día de la reapertura, el aeropuerto tenía previsto operar 28 vuelos. El vuelo inaugural VN1380 de Vietnam Airlines, procedente de Ciudad Ho Chi Minh, aterrizó a las 7:05 horas en Da Lat, dando inicio a la recuperación de las operaciones aéreas en Lam Dong.



El proyecto de reparación de la pista y las calles de rodaje del Aeropuerto Internacional de Lien Khuong contó con una inversión total de más de 1,032,8 mil millones de dongs (39,6 millones de dólares).



En la primera fase, está previsto que el aeropuerto opere entre 36 y 40 vuelos diarios y atienda a unos 6.800 pasajeros al día. Durante los cuatro últimos meses de 2026, se estima que el número de pasajeros que pasen por el aeropuerto alcance unos 816.000.



En particular, ya se han recuperado las rutas nacionales que conectan Da Lat con importantes centros como Ciudad Ho Chi Minh, Hanoi, Da Nang, Vinh, Hai Phong y Can Tho. En cuanto a las rutas internacionales, está previsto que la conexión Da Lat-Kuala Lumpur opere cuatro vuelos semanales, mientras que la ruta Da Lat-Singapur se reanudaría a partir de diciembre de 2026, con una frecuencia de tres vuelos semanales.



Tras casi seis meses de suspensión para llevar a cabo las obras de reparación, el Aeropuerto Internacional de Lien Khuong reanudó oficialmente sus operaciones a las 00:00 horas del 19 de agosto, marcando un importante paso en la recuperación de las infraestructuras de transporte aéreo y generando un nuevo impulso para el turismo, el comercio y el desarrollo socioeconómico de Lam Dong./.

VNA