Casi cuatro décadas de compromiso dejan una profunda impresión de Vietnam en un médico francés

París (VNA) - Tras casi cuatro décadas de participación en programas de cooperación sanitaria entre Francia y Vietnam, el doctor Gildas Tréguier, secretario general de la Federación de Salud Francia-Vietnam (FSFV), ha sido testigo directo de profundas transformaciones del país, desde los primeros años de la Renovación y la apertura al mundo hasta el fuerte desarrollo socioeconómico registrado en la actualidad.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en París con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945), Tréguier recordó que comenzó a participar en el proceso de cooperación sanitaria entre Francia y Vietnam en 1988.



Casi cuatro décadas de vinculación con el país le han permitido presenciar de primera mano importantes etapas de su transformación, desde el proceso de Renovación iniciado en diciembre de 1986 y el levantamiento por Estados Unidos del embargo contra Vietnam en 1994 hasta el período de fuerte crecimiento económico iniciado en la década de 2000.



Nacido en 1955 en Quimperlé, en la región de Bretaña, Tréguier es especialista en pediatría y neonatología. Ha trabajado en el Grupo Hospitalario Bretagne Sud (GHBS) y ha ocupado diversos cargos relacionados con la atención infantil, la salud perinatal y la intervención temprana.

El doctor Gildas Tréguier durante un examen médico en el Hospital Infantil 2 a principios de 2026. (Foto: VNA)



Actualmente es secretario general de la FSFV, presidente de la Asociación de Acción para el Desarrollo y la Protección de la Infancia (APPEL), coordinador sanitario del programa de cooperación del GHBS con Vietnam y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación de Amistad Francia-Vietnam. También es presidente fundador del Observatorio de los Primeros 1.000 Días de Vida en Bretaña (OMPJ).



Su vínculo con Vietnam comenzó en 1988 y se convirtió gradualmente en una parte importante de su trayectoria profesional. Durante casi cuatro décadas, ha participado directamente en diferentes etapas del programa “Nacer y crecer en Vietnam”, impulsado por APPEL, el GHBS y diversos socios, entre ellos la ciudad de Lorient y la región de Bretaña. Asimismo, lleva más de una década colaborando con la FSFV, organización fundada en 2015.



Al hacer balance de su trayectoria, Tréguier reconoció que su visión de Vietnam está marcada, en primer lugar, por su condición de médico y por su especial interés en la salud maternoinfantil. Al mismo tiempo, explicó que se trata también de la mirada de un amigo y, en sus propias palabras, incluso de alguien que “ama” Vietnam, un país del que, a su juicio, los europeos tienen mucho que aprender y con el que tienen mucho que compartir.



Al evaluar el Vietnam actual, el médico francés consideró que 2026 podría constituir un año especialmente significativo, en un contexto de profundas transformaciones en numerosos ámbitos y de la implementación de importantes programas de reforma estructural tras el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam.



Con una población cercana a los 102 millones de habitantes y un crecimiento medio oficial del Producto Interno Bruto (PIB) superior al 6% durante el período 2012-2025, Vietnam se encuentra actualmente, según Tréguier, entre los países que destacan por su desarrollo integral. A su juicio, la estabilidad política también ha contribuido a convertir al país en un socio valorado por las principales potencias económicas.



Según el médico francés, los cambios económicos también han tenido efectos positivos y profundos en la sociedad. Desde la perspectiva de un profesional que ha seguido la evolución de Vietnam durante casi cuatro décadas, destacó especialmente los avances en materia de atención sanitaria, con una tasa de mortalidad infantil que se aproxima gradualmente a la de los países más desarrollados y una esperanza de vida media que ya supera los 70 años.



Junto con estos avances, Vietnam también está experimentando importantes transformaciones demográficas, caracterizadas por una tendencia cada vez más marcada hacia el envejecimiento de la población, un aumento de la esperanza de vida y una reducción de la natalidad, mientras el número de nacimientos tiende a estancarse.



Tras años de contribuir al impulso de la cooperación, Tréguier también se mostró especialmente impresionado por los avances profesionales de sus socios vietnamitas. Consideró que la creciente capacidad técnica de los profesionales del país ha ido acompañada de demandas de cooperación cada vez más especializadas, lo que supone a su vez un desafío para los socios franceses, que deben continuar fortaleciendo sus propias capacidades para responder a esas nuevas necesidades./.