Economía

Foro Económico Oriental 2026: grandes oportunidades para las empresas vietnamitas

El XI Foro Económico Oriental en Vladivostok abre nuevas oportunidades para que las empresas vietnamitas amplíen la cooperación económica con Rusia y Asia-Pacífico.

El ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, en la entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Rusia. (Foto: VNA)
El ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, en la entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Rusia. (Foto: VNA)

Moscú (VNA) - El XI Foro Económico Oriental, celebrado en Vladivostok, en el Extremo Oriente ruso, abre importantes oportunidades para que las empresas vietnamitas amplíen la cooperación económica con Rusia y otros socios de la región Asia-Pacífico, afirmó el ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, en una entrevista concedida al corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Rusia.

Al frente de la delegación vietnamita en el Diálogo Empresarial ASEAN-Rusia, el ministro destacó que la participación de Vietnam, bajo la dirección de los líderes del Partido y del Estado, refleja la determinación de elevar la cooperación bilateral, especialmente en comercio, inversión, ciencia, tecnología y educación.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática y la elevación de los vínculos bilaterales a una asociación estratégica integral, el comercio entre ambos países creció un promedio del 10,8% anual entre 2016 y 2025. Sin embargo, el intercambio bilateral apenas alcanzó unos 4,7 mil millones de dólares en 2025, todavía muy por debajo del potencial de ambas partes.

Según Ngo Van Tuan, las enormes reservas de recursos naturales y el potencial agrícola, pesquero y forestal del Extremo Oriente ruso presentan importantes complementariedades con las necesidades de desarrollo de Vietnam, particularmente en agricultura, carbón, mineral de hierro y otros minerales.

También señaló el potencial de cooperación en inteligencia artificial, transformación digital y tecnologías de la información, así como las ventajas de las conexiones logísticas existentes, incluida la ruta marítima entre Vladivostok y los puertos de Hai Phong y Ciudad Ho Chi Minh, con un tiempo de transporte de unos 7 a 10 días.

Para impulsar una cooperación más sustancial, el ministro propuso cinco prioridades: mejorar el mecanismo de cooperación intergubernamental; aprovechar mejor el tratado de libre comercio con la Unión Económica Euroasiática; intensificar el intercambio de información y conocimiento de los mercados; eliminar obstáculos en los sistemas bancarios y de pagos; y fortalecer el transporte y la logística.

Asimismo, consideró necesario desarrollar almacenes, instalaciones frigoríficas y centros de concentración y tránsito de mercancías para facilitar el comercio bilateral en los próximos años./.

VNA
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