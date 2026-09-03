Economía

Exportaciones agroforestales y pesqueras de Vietnam aumentan un 7% hasta septiembre

Las exportaciones agroforestales y pesqueras de Vietnam alcanzaron 49,31 mil millones de dólares en los primeros ocho meses de 2026, un 7% más interanual.

Línea automatizada de pelado de mangos en la fábrica ANTESCO, en la comuna de Chau Phu, provincia de An Giang. (Foto: VNA)
Línea automatizada de pelado de mangos en la fábrica ANTESCO, en la comuna de Chau Phu, provincia de An Giang. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El valor total de las exportaciones vietnamitas de productos agropecuarios, forestales y pesqueros acumulado en los primeros ocho meses de 2026 se estima en 49,31 mil millones de dólares, un crecimiento del 7% que en el mismo período de 2025, según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Las exportaciones agrícolas alcanzaron 25,66 mil millones de dólares, un 2,7% más; los productos pecuarios, 511,9 millones, para un alza del 30% ; los productos pesqueros, 7,94 mil millones, un 10,9% más; y los productos forestales, 12,57 mil millones, un incremento de 5,4% .

Asia siguió siendo el principal mercado, con el 45,5% de las exportaciones agroforestales y pesqueras de Vietnam, seguida de América (21,5%) y Europa (13,4%). Por países, China, Estados Unidos y Japón ocuparon las tres primeras posiciones, con cuotas del 22,7%, 19,1% y 6,8%, respectivamente.

Entre los principales productos, las frutas y hortalizas registraron el mayor crecimiento, con 6,02 mil millones de dólares, un aumento del 24,9%. Las exportaciones de pimienta alcanzaron 1,24 mil millones de dólares, un 9,6% más, mientras que las de anacardo sumaron 3,35 mil millones, un incremento interanual del 2%.

En contraste, disminuyeron las exportaciones de arroz, café, caucho, yuca y sus derivados, y té. El arroz registró la mayor caída, del 11,9%, hasta 2.860 millones de dólares. En el caso del café, pese a que el volumen exportado aumentó un 13,1%, su valor disminuyó un 9,1% debido a una caída del 19,7% del precio medio de exportación.

En cuanto a las importaciones, el valor acumulado de productos agroforestales y pesqueros alcanzó 35,06 mil millones de dólares en los primeros ocho meses, un 8,1% más interanual. Estados Unidos, China y Camboya fueron los principales proveedores, con cuotas del 10,2%, 9,7% y 7,2%, respectivamente./.

VNA
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