Economía

Comercio exterior de Vietnam alcanza récord de 770 mil millones de dólares en ocho meses

El comercio exterior de Vietnam alcanzó un récord de 770.140 millones de dólares en los primeros ocho meses de 2026, con un aumento interanual del 28,7%.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El comercio exterior de Vietnam alcanzó los 109.700 millones de dólares en agosto, un 0,1% menos que el mes anterior, pero un 31,7% más que en el mismo período del año pasado, según el informe sobre la situación socioeconómica de agosto y los primeros ocho meses de 2026, publicado hoy por la Oficina Nacional de Estadística del Ministerio de Finanzas.

En los primeros ocho meses de 2026, el comercio exterior de Vietnam alcanzó un récord de 770.140 millones de dólares, un 28,7% más que en el mismo período de 2025. Las exportaciones aumentaron un 22,4%, mientras que las importaciones crecieron un 35,3%, lo que se tradujo en un déficit comercial de 20.460 millones de dólares.

Las exportaciones sumaron 374.840 millones de dólares, un 22,4% más interanual. El sector nacional aportó 74.470 millones de dólares, un 7,4% más, equivalente al 19,9% del total, mientras que el sector de inversión extranjera, incluido el petróleo crudo, generó 300.370 millones de dólares, un alza del 26,9%, representando el 80,1%. Durante este período, 33 productos registraron un valor de exportación superior a los 1.000 millones de dólares.

Las importaciones totalizaron 395.300 millones de dólares, un 35,3% más interanual. El sector nacional alcanzó 105.070 millones de dólares, un 23,7% más, mientras que el sector de inversión extranjera registró 290.230 millones de dólares, un 40,1% más. En el mismo período, 43 productos registraron un valor de importación superior a los 1.000 millones de dólares.

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado de exportación de Vietnam, con 122.000 millones de dólares, mientras que China continuó siendo su mayor proveedor, con 161.900 millones de dólares./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #comercio exterior de Vietnam #exportaciones vietnamitas
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Comercio exterior de Vietnam crece 28,1%

Comercio exterior de Vietnam crece 28,1%

En los primeros siete meses de 2026, el valor total de las exportaciones e importaciones de mercancías de Vietnam alcanzó los 659 mil 580 millones de dólares, un aumento interanual del 28,1%. Las exportaciones crecieron un 21,7% y las importaciones, un 34,8%. La balanza comercial registró un déficit de 20 mil 520 millones de dólares.

Las actividades de carga y descarga de mercancías de importación y exportación en el puerto de MPC Hai Phong. (Fuente: VNA)

Comercio exterior de Vietnam registra aumento de 28,1%

En los primeros siete meses de 2026, el valor de las exportaciones e importaciones de bienes de Vietnam alcanzó los 659 mil 580 millones de dólares, lo que representó un aumento de 28,1% en comparación con el mismo período del año anterior.

Ver más

Convertir el ahorro energético en un motor del crecimiento verde. Foto: thoibaotaichinhvietnam.vn.

Vietnam por convertir ahorro energético en motor del crecimiento verde

Ante el aumento continuo de la demanda energética, Vietnam necesita pasar de la simple promoción del ahorro a una gestión energética moderna, basada en la innovación tecnológica, la transformación digital y la movilización de capital para proyectos de eficiencia energética.

Vietcombank toma vanguardia en la digitalización. Foto: VNA

Banca en era de la IA: Datos se convierten en ventaja competitiva

A medida que el uso de la inteligencia artificial(IA) se generaliza, la ventaja competitiva de los bancos ya no depende principalmente de la tecnología, sino de la calidad de los datos. Cuanto más completos, precisos y eficazmente gestionados sean los datos, mayor será el valor que la IA pueda generar para las actividades bancarias.