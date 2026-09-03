Comercio exterior de Vietnam alcanza récord de 770 mil millones de dólares en ocho meses

Hanoi (VNA) - El comercio exterior de Vietnam alcanzó los 109.700 millones de dólares en agosto, un 0,1% menos que el mes anterior, pero un 31,7% más que en el mismo período del año pasado, según el informe sobre la situación socioeconómica de agosto y los primeros ocho meses de 2026, publicado hoy por la Oficina Nacional de Estadística del Ministerio de Finanzas.



En los primeros ocho meses de 2026, el comercio exterior de Vietnam alcanzó un récord de 770.140 millones de dólares, un 28,7% más que en el mismo período de 2025. Las exportaciones aumentaron un 22,4%, mientras que las importaciones crecieron un 35,3%, lo que se tradujo en un déficit comercial de 20.460 millones de dólares.



Las exportaciones sumaron 374.840 millones de dólares, un 22,4% más interanual. El sector nacional aportó 74.470 millones de dólares, un 7,4% más, equivalente al 19,9% del total, mientras que el sector de inversión extranjera, incluido el petróleo crudo, generó 300.370 millones de dólares, un alza del 26,9%, representando el 80,1%. Durante este período, 33 productos registraron un valor de exportación superior a los 1.000 millones de dólares.



Las importaciones totalizaron 395.300 millones de dólares, un 35,3% más interanual. El sector nacional alcanzó 105.070 millones de dólares, un 23,7% más, mientras que el sector de inversión extranjera registró 290.230 millones de dólares, un 40,1% más. En el mismo período, 43 productos registraron un valor de importación superior a los 1.000 millones de dólares.



Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado de exportación de Vietnam, con 122.000 millones de dólares, mientras que China continuó siendo su mayor proveedor, con 161.900 millones de dólares./.

VNA