Phu Quoc apunta a convertirse en unidad modelo de seguridad, orden y civilidad urbana

An Giang, Vietnam (VNA) - Con miras a la Cumbre de APEC 2027, la zona especial de Phu Quoc, en la provincia survietnamita de An Giang, moviliza a todo el sistema político para convertir la “isla de las perlas” en una unidad modelo en materia de seguridad, orden y civilidad.



Phu Quoc ocupa una posición geopolítica y económica estratégica, se encuentra en una ruta marítima internacional y cuenta con ventajas para desarrollar el turismo, los servicios y el comercio.



La elección de Phu Quoc como sede de la Cumbre de APEC 2027 abre una oportunidad para elevar su posición, al tiempo que plantea mayores exigencias en materia de seguridad y orden, gestión de tierras, construcción y paisaje urbano.



Sobre esta base, An Giang, con las fuerzas policiales como núcleo, está desplegando de manera integral diversas medidas para convertir Phu Quoc en una zona modelo en materia de seguridad y orden.



El director de la Policía provincial dirige directamente a la Policía de la zona especial para resolver oportunamente los problemas surgidos desde la base; reforzar la gestión administrativa, aplicar tecnologías y desplegar un sistema de cámaras con inteligencia artificial (IA) para vigilar la seguridad y el orden.



Hasta la fecha, Phu Quoc ha completado el 100% de la elaboración de mapas para la gestión de la población y, en coordinación con el Departamento de Policía para la gestión administrativa del orden social, ha desplegado el sistema de cámaras con IA. El programa de construcción de una “Zona especial de Phu Quoc libre de drogas” se puso en marcha el 15 de julio de 2025.



La situación de seguridad y orden en la zona ha registrado cambios positivos. Se han desarticulado numerosas bandas criminales y se han concentrado esfuerzos en resolver casos complejos de disputas y ocupación ilegal de tierras. Los delitos contra el orden social, así como la adicción y el consumo ilegal de drogas, han disminuido.



Sin embargo, Phu Quoc aún enfrenta cuestiones que requieren una atención prioritaria, especialmente la gestión de tierras y el orden en la construcción; los delitos de alta tecnología y aquellos con elementos extranjeros; la aplicación de la ciencia y la tecnología y la transformación digital en la gestión urbana; así como la disponibilidad de recursos humanos y equipamiento especializado.



Según el presidente del Comité Popular de la provincia de An Giang, Ho Van Muong, la construcción de Phu Quoc como unidad modelo de seguridad, orden y civilidad urbana debe traducirse en acciones concretas, tomando la satisfacción y la vida tranquila de la población como el principal indicador.



La provincia continuará reforzando la coordinación entre las fuerzas policiales, las organizaciones del Partido y las autoridades; mejorando la calidad de las fuerzas encargadas de proteger la seguridad y el orden en las bases; y promoviendo el papel del Frente de la Patria de Vietnam, las organizaciones sociopolíticas y la población.



Asimismo, An Giang intensificará la divulgación de las leyes a través de plataformas digitales, elevará la conciencia sobre el respeto y el cumplimiento de la ley, así como el sentido de alerta y responsabilidad de la población; y renovará los contenidos y las modalidades del movimiento de “Todo el pueblo protege la seguridad de la Patria”, con el fin de generar consenso en la construcción de un entorno social seguro, disciplinado y civilizado.



Con la participación coordinada de todo el sistema político y el consenso de la población, Phu Quoc avanza hacia el objetivo de convertirse en un referente de seguridad, orden y civilidad, sentando una base sólida para el desarrollo sostenible y para la exitosa organización de APEC 2027./.

VNA