La Revolución de Agosto y del Día Nacional: un hito histórico imborrable para Vietnam

​Vientiane (VNA) - Con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam, el periódico Pathetlao, de la Agencia de Noticias de Laos, publicó un editorial en el que destaca el 2 de septiembre de 1945 como un hito histórico glorioso e imborrable para el pueblo vietnamita.

El artículo recuerda que ese día, en la histórica plaza Ba Dinh, el Presidente Ho Chi Minh proclamó la independencia y dio nacimiento a la República Democrática de Vietnam, actual República Socialista de Vietnam, abriendo una nueva era de independencia, libertad y soberanía popular, vinculada al socialismo.

Según el editorial, los 81 años transcurridos han sido un camino lleno de dificultades, pero también de orgullo. Desde la lucha por la independencia y la reunificación nacional hasta la construcción y el desarrollo del país en tiempos de paz, Vietnam ha fortalecido sus recursos, potencial, posición y prestigio internacional.

El periódico atribuye estos logros a la voluntad de independencia y resiliencia, la gran unidad nacional, el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam y los esfuerzos creativos del pueblo, junto con el valioso apoyo de los amigos internacionales, especialmente Laos.

El texto destaca asimismo los 40 años de Doi Moi (Renovación) como un profundo proceso de transformación nacional. Desde el inicio de la renovación en 1986, Vietnam ha construido una economía de mercado con orientación socialista, ampliado su apertura e integración internacional y registrado importantes avances socioeconómicos.

En 2025, el PIB del país superó los 500 mil millones de dólares, mientras que el PIB per cápita rebasó los 5.000 dólares. El comercio exterior alcanzó más de 930 mil millones de dólares y la tasa de hogares pobres se redujo al 1,3%. Paralelamente, Vietnam ha desarrollado con rapidez sus infraestructuras, industrias manufactureras, agricultura de exportación y sectores estratégicos como la infraestructura digital, la ciencia y tecnología, la IA, los semiconductores y las nuevas energías.

La infraestructura también ha experimentado un desarrollo notable. Se ha invertido en sistemas de transporte, puertos marítimos, aeropuertos, redes eléctricas, telecomunicaciones e infraestructura urbana, y se han interconectado de manera coordinada. Para finales de 2025, Vietnam habrá completado y puesto en funcionamiento más de 3000 kilómetros de autopistas, conformando una ruta de transporte estratégica Norte-Sur que conecta regiones económicas clave, pasos fronterizos internacionales y los principales puertos marítimos.

El desarrollo económico, señala el artículo, ha ido acompañado de avances en materia de bienestar social, educación, salud, cultura y reducción de la pobreza, situando a las personas en el centro del proceso de desarrollo.

En el ámbito exterior, Vietnam ha reforzado su posición como miembro activo y responsable de la comunidad internacional, participando en la ASEAN, la ONU, APEC y otros mecanismos multilaterales. Actualmente mantiene relaciones diplomáticas con 194 países y ha establecido asociaciones estratégicas e integrales con numerosos Estados.

El editorial concluye que el XIV Congreso Nacional del Partido y las elecciones de 2026 trazaron importantes orientaciones para una nueva etapa de desarrollo, con el objetivo de que Vietnam sea para 2030 un país en desarrollo con industria moderna e ingresos medianos altos, y para 2045 un país desarrollado de altos ingresos con orientación socialista./.

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