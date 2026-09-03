Vietnam recibe casi 2 millones de turistas internacionales en agosto de 2026

Hanoi (VNA) - Vietnam recibió, en agosto de 2026, cerca de 2 millones de turistas internacionales, un aumento del 19,7% respecto a julio y del 18,4% interanual, según la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam.



En los primeros ocho meses del año, el país recibió cerca de 16 millones de visitantes internacionales, un 14,4% más que en el mismo período de 2025, lo que representa el 63,6% de la meta fijada para 2026.



Cabe destacar que agosto suele ser temporada baja para el turismo internacional; sin embargo, el número de visitantes se mantuvo elevado, lo que demuestra que Vietnam continúa conservando su atractivo.



Los visitantes que ingresaron al país por vía aérea representaron el 83%, mientras que el número de llegadas por vía terrestre siguió aumentando, principalmente desde los mercados de la región.



Asia continuó siendo el principal mercado emisor, con alrededor de 11,8 millones de visitantes, casi el 74% del total. Europa registró un crecimiento destacado, con 2,68 millones de visitantes, un aumento del 53,4%; América alcanzó 887.000, un 20,7% más; Oceanía, cerca de 489.000, un 23,3% más; y África, unos 45.000, un 25,1% más.



Entre los diez principales mercados emisores, China ocupó el primer lugar, con 3,54 millones de visitantes, equivalentes al 22,3% del total, seguida de Corea del Sur, con 2,76 millones, el 17,3%. Ambos mercados aportaron más de 6,3 millones de visitantes, casi el 40% del total de llegadas internacionales.



Rusia destacó por su fuerte crecimiento, con más de un millón de visitantes, un aumento del 165,7% respecto al mismo período de 2025. Otros mercados importantes también registraron incrementos significativos, como Estados Unidos, con un 20,4%; Camboya, 41,5%; Japón, 9,2%; Filipinas, 58,8%; y Australia, 23,3%.



En Europa, las llegadas desde Polonia aumentaron un 51,2%; República Checa, un 28,2%; Suiza, un 27%; Suecia, un 25,1%; Alemania, un 15,1%; Francia, un 13,4%; y Reino Unido, un 9,8%. En el Sudeste Asiático, Singapur registró un crecimiento del 31,7%, Indonesia del 26,7% y Malasia del 20,5%.



Cabe destacar que la India continúa siendo un mercado de gran potencial. De unos 102.000 visitantes en 2019, el número de turistas indios que llegaron a Vietnam en los primeros ocho meses de 2026 superó los 612.000, gracias a la creciente expansión de las conexiones aéreas directas.



Según la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, la actual tendencia de crecimiento demuestra que el mercado de turistas internacionales continúa expandiéndose y diversificándose.



Con cerca de 16 millones de visitantes registrados en los primeros ocho meses del año y ante las perspectivas favorables para la temporada alta de finales de año, el turismo vietnamita cuenta con bases sólidas para seguir acelerando su crecimiento y avanzar hacia el objetivo de 25 millones de turistas internacionales en 2026./.

VNA