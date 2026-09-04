Académico británico valora la capacidad de Vietnam para aplicar sus políticas de desarrollo

Londres (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la nación, To Lam, planteó cuatro cambios estratégicos que orientarán la nueva etapa de desarrollo del país, en la tercera Conferencia del Comité Central del PCV del XIV mandato.

Estos cambios son mejorar la capacidad de liderazgo y dirección del Partido y la calidad del funcionamiento del aparato estatal; gestionar de manera unificada el espacio de desarrollo y aprovechar eficazmente los recursos nacionales; establecer un modelo de desarrollo basado en la productividad, el conocimiento, la tecnología y las personas; y prevenir activamente los riesgos, elevar la resiliencia y la capacidad de adaptación y proteger firmemente el país.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Londres, Kyril Whittaker, investigador de política e historia de Vietnam y miembro del Partido Comunista de Gran Bretaña, afirmó que para que las políticas se traduzcan en resultados concretos son necesarios tres factores fundamentales: una estructura unificada para su implementación, políticas arraigadas en la realidad objetiva y el apoyo de toda la sociedad.

Según el investigador, Vietnam reúne los tres elementos. En cuanto al primer factor, Whittaker valoró que la unidad de acción entre el nivel central y las localidades está garantizada mediante un mecanismo de gestión coherente y disciplinado, con normas jurídicas y métodos de aplicación claramente definidos en cada nivel.

Respecto al segundo, señaló que las políticas deben ajustarse a las condiciones concretas de cada localidad, ya que “las distintas localidades afrontan problemas diferentes”. A su juicio, este enfoque coincide con la orientación de gestionar de manera unificada el espacio de desarrollo planteada por To Lam.

A partir de sus años de investigación sobre Vietnam, Whittaker relacionó esta cuestión con sus estudios sobre el difunto secretario general del PCV Le Duan, quien prestaba especial atención a la aplicación de las políticas en la base, desde las granjas y fábricas hasta las obras de infraestructura, los hogares y las organizaciones.

De acuerdo con el académico, de esta experiencia se desprende el tercer factor: el consenso de la población. Citó al Presidente Ho Chi Minh: “Sin el pueblo, incluso lo fácil resulta difícil; con el pueblo, incluso lo difícil puede resolverse”, para subrayar que las políticas deben responder a los intereses de la población y contar con su participación y apoyo.

El académico británico puntualizó que los otros dos cambios estratégicos, relativos al nuevo modelo de crecimiento y al desarrollo sostenible, también abren nuevas oportunidades de cooperación internacional, especialmente en el ámbito de la transición verde.

Consideró que las energías renovables y limpias constituyen una tendencia inevitable en el contexto de los esfuerzos mundiales para alcanzar los objetivos climáticos. Asimismo, destacó la creciente utilización de energía solar en Vietnam y los esfuerzos para reducir la contaminación del transporte mediante el desarrollo del transporte público y el fomento de su uso por parte de la población.

Desde la perspectiva de Whittaker, una sólida capacidad de implementación interna constituye una base para que Vietnam amplíe la cooperación y profundice su integración internacional.

Tanto en el fortalecimiento de sus capacidades internas como en la ampliación de la cooperación, el objetivo central sigue siendo colocar a las personas y el desarrollo sostenible en el centro, avanzando hacia un futuro más verde y sostenible./.

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