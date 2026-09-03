Comité Permanente de la Asamblea Nacional inaugura su sexta reunión

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, subrayó hoy la necesidad de elevar la calidad de la labor legislativa, reforzar la disciplina en la preparación de las sesiones y garantizar el cumplimiento de los plazos y la eficacia del trabajo, al presidir la inauguración de la sexta reunión de su Comité Permanente.



Thanh Man reconoció los esfuerzos de los organismos competentes para, por una parte, completar y promulgar las leyes y resoluciones tras la primera reunión extraordinaria de la XVI Asamblea Nacional y, por otra, preparar un amplio volumen de contenidos para la sesión ordinaria de septiembre.



Pidió seguir promoviendo el sentido de responsabilidad durante el período de máxima actividad desde ahora hasta el segundo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional.



La sesión de septiembre se celebrará en dos etapas, con una duración total de casi seis días, y abordará más de 40 asuntos.



En consecuencia, el Comité Permanente examinará 31 de los 41 proyectos de ley y resoluciones que serán presentados a la Asamblea Nacional durante su segundo periodo de sesiones.



El presidente de la Asamblea Nacional exigió que, pese al gran volumen de trabajo y a los plazos ajustados, no se reduzca la calidad de la labor legislativa.



Los organismos proponentes deben preparar cuidadosamente los expedientes, garantizando fundamentos políticos, jurídicos, científicos y prácticos sólidos, enfatizó.



Hizo hincapié en la necesidad de que las políticas deben ser claras y viables, sin generar procedimientos o costos adicionales ni trasladar las dificultades a la población y las empresas.



Los organismos encargados de la revisión deben además reforzar su papel independiente y de crítica, al tiempo que proponen soluciones concretas.



El titular pidió concentrarse en las cuestiones de mayor importancia y aquellas que aún presentan opiniones divergentes, con miras a perfeccionar el sistema jurídico en una dirección más clara, más coherente y más fácil de aplicar, contribuyendo así a eliminar obstáculos, liberar recursos e impulsar el desarrollo.



En cuanto al Programa Legislativo para 2027, indicó, será necesario dar prioridad a las cuestiones urgentes, los cuellos de botella institucionales y los nuevos ámbitos que requieren completar el marco jurídico.



El registro de proyectos se considera un compromiso de responsabilidad; los organismos proponentes deben asumir la iniciativa para garantizar los plazos y la calidad, y superar la situación de registrar numerosos proyectos para después solicitar su aplazamiento o retirada.



En el segundo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional está previsto examinar cerca de 60 asuntos.



El presidente de la Asamblea Nacional exigió que los preparativos comiencen con antelación, que la coordinación se realice desde el principio y que solo se incorporen al programa los contenidos que cumplan las condiciones necesarias, garantizando que los diputados dispongan de tiempo, información y fundamentos suficientes para decidir sobre cuestiones de importancia nacional.



También pidió que la evaluación de la primera reunión extraordinaria sea sustancial y franca, señalando claramente las limitaciones, sus causas y las soluciones para superarlas; al mismo tiempo, deben estandarizarse las prácticas eficaces para mejorar la calidad de las próximas sesiones.



Exhortó a que cada asunto presentado al Comité Permanente de la Asamblea Nacional debe prepararse correctamente desde el principio, con antelación y rigor, con responsabilidades claramente definidas y un seguimiento hasta su conclusión./.

VNA