Presidente del Parlamento de Corea del Sur aboga por una prosperidad compartida y sostenible con Vietnam

​Seúl (VNA) - Por invitación del presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Cho Jeong-sik, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, su esposa y una delegación vietnamita de alto nivel realizarán una visita oficial al país del 6 al 9 de septiembre.

Con motivo del viaje, corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Seúl mantuvieron una entrevista con el presidente Cho Jeong-sik sobre los objetivos de la visita, las perspectivas de cooperación entre los dos parlamentos y las áreas estratégicas de cooperación que ambos países buscan impulsar en el futuro.

A continuación, el texto íntegro de la entrevista:



1.Vietnam y Corea del Sur se encaminan hacia el 35.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. En su opinión, ¿qué perspectivas abre para la cooperación parlamentaria la próxima visita del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, a Corea del Sur, y cómo contribuirá a la Asociación Estratégica Integral entre ambos países?



Cho Jeong-sik: En nombre de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, doy una sincera bienvenida a la visita de Tran Thanh Man, presidente de la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam.

Desde la investidura de la administración de Lee Jae-myung en junio pasado, nuestros dos países han mantenido tres intercambios de alto nivel en apenas seis meses. Esto demuestra la estrecha cooperación existente entre Corea y Vietnam.

La visita de Tran Thanh Man tiene lugar después de la visita a Vietnam del expresidente de la Asamblea Nacional Woo Won-shik en noviembre pasado, lo que supone un intercambio de visitas entre los dirigentes parlamentarios de nuestros dos países en menos de un año. Tran Thanh Man es, además, un invitado especialmente significativo, ya que es el primer presidente de un parlamento extranjero al que tengo el honor de recibir desde que asumí el cargo.

El próximo año celebraremos el 35.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Considero que esta será una oportunidad para marcar un punto de inflexión en nuestros vínculos y establecer nuevos hitos para el desarrollo de la amistad y la cooperación entre ambos países. La visita de Tran Thanh Man en este momento tan importante contribuirá a mantener el impulso de los intercambios interparlamentarios y dará un nuevo impulso a la elevación del nivel de la cooperación bilateral.

En noviembre de 2025, firmamos un memorando de entendimiento (MOU) destinado a dinamizar e institucionalizar la cooperación entre nuestros dos parlamentos. Considero que esta visita será una oportunidad para impulsar la implementación de dicho MOU y espero intercambiar opiniones sobre las medidas necesarias para fortalecer aún más nuestros intercambios y nuestra cooperación parlamentaria. También espero abordar formas de seguir avanzando en las relaciones bilaterales, elevadas al nivel de Asociación Estratégica Integral en 2022.

El presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Cho Jeong-sik. (Fuente: VNA)

Los parlamentos constituyen un pilar importante de la gobernanza estatal y desempeñan un papel fundamental en la facilitación y el respaldo a la cooperación bilateral. Considero que podemos seguir desarrollando las relaciones entre nuestros dos países mediante un intercambio y una cooperación activos entre los Gobiernos, incluidas las visitas recíprocas de sus dirigentes, así como mediante la aplicación efectiva de los acuerdos bilaterales. Espero mantener un debate profundo con el presidente Tran sobre las formas en que nuestros parlamentos pueden facilitar este proceso y proporcionar el apoyo legislativo necesario.



2. En su opinión, ¿qué ámbitos de cooperación estratégica deberían priorizar ambos países en esta nueva fase de desarrollo?



Cho Jeong-sik: Corea del Sur y Vietnam son, respectivamente, el tercer mayor socio comercial del otro, mientras que Corea del Sur es el mayor inversor extranjero en Vietnam. Sobre esta base, nuestros dos países han seguido construyendo una sólida asociación. Ambos han establecido el objetivo de elevar el comercio bilateral a 150 mil millones de dólares para 2030 y están explorando vías para ampliar la cooperación en proyectos de infraestructura en Vietnam, incluidos el desarrollo de nuevas ciudades, los ferrocarriles de alta velocidad, la energía nuclear y las redes eléctricas.

Los sectores avanzados, como la inteligencia artificial, los semiconductores y la biotecnología, también ofrecen perspectivas prometedoras para el futuro desarrollo de nuestras relaciones bilaterales. Nuestros dos países han acordado ampliar la cooperación en estos ámbitos de conformidad con el Marco para un Plan Maestro de Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación.

El Instituto Vietnam-Corea de Ciencia y Tecnología (VKIST), establecido en Vietnam con el apoyo de Seúl, es un símbolo de nuestro compromiso compartido con la construcción de un futuro prometedor mediante la cooperación científica y tecnológica. También me complace que nuestros dos países estén cooperando en materia de minerales críticos y espero que esta cooperación produzca resultados tangibles y significativos.

También es importante fortalecer la cooperación en materia de seguridad de manera acorde con nuestra Asociación Estratégica Integral. Considero que debemos mantener intercambios periódicos de alto nivel en este ámbito y profundizar aún más la cooperación en defensa nacional y en la industria de defensa. Asimismo, espero que nuestros dos parlamentos puedan reforzar la cooperación en la lucha contra los delitos transnacionales, cada vez más graves, y abordar conjuntamente los desafíos de seguridad no tradicionales, incluida la ciberseguridad.

Con unos cinco millones de personas que viajan entre nuestros dos países cada año, garantizar su seguridad y proteger sus derechos e intereses adquieren una importancia cada vez mayor. La Asamblea Nacional de Corea del Sur brindará apoyo para que más de 100.000 familias multiculturales coreano-vietnamitas puedan establecerse eficazmente en ambas sociedades e integrarse plenamente en sus comunidades locales.



3. ¿Cómo evalúa la coordinación entre las Asambleas Nacionales de ambos países para fortalecer y completar el marco jurídico destinado a generar un nuevo impulso a la cooperación bilateral?



Cho Jeong-sik: La cooperación entre nuestras dos Asambleas Nacionales desempeña un papel fundamental en la institucionalización de los acuerdos bilaterales y en la construcción de una sólida base jurídica para una cooperación estable. Mientras que las reuniones de alto nivel y los MOU suscritos a nivel gubernamental proporcionan el marco general que orienta las relaciones bilaterales, las mejoras legislativas e institucionales impulsadas por los parlamentos constituyen la fuerza motriz para hacer avanzar nuestras iniciativas compartidas y llevarlas efectivamente a la práctica.

En particular, la previsibilidad jurídica es esencial para las empresas, que desempeñan un papel clave en el avance de la prosperidad compartida de nuestras dos naciones, a fin de que puedan invertir con confianza y desarrollar activamente sus operaciones. En este sentido, la Asamblea Nacional de Corea está comprometida con sentar las bases para una cooperación económica bilateral más amplia mediante el perfeccionamiento de las leyes y las instituciones en ámbitos como la fiscalidad y la protección de las inversiones, en estrecha consonancia con las necesidades de la comunidad empresarial.

Asimismo, a medida que se alcanzan diversos acuerdos para seguir avanzando en nuestra Asociación Estratégica Integral, esperamos que los dos parlamentos aceleren las medidas legislativas de seguimiento y las deliberaciones presupuestarias.

También debemos contribuir a mejorar las leyes y las instituciones que afectan directamente a la vida de nuestros pueblos.

Espero que los dos parlamentos trabajen conjuntamente para fortalecer una red de seguridad jurídica eficaz que garantice la seguridad de las personas que visitan o viven en el otro país y que brinde apoyo a las familias multiculturales.

Estoy firmemente convencido de que una comunicación y unos intercambios activos no solo fortalecerán los lazos de amistad entre nuestros dos parlamentos, sino que también proporcionarán una sólida base jurídica e institucional para la prosperidad compartida y sostenible de Corea del Sur y Vietnam.



4. Vietnam y Corea del Sur cuentan con comunidades de más de 350.000 vietnamitas en Corea del Sur y cerca de 190.000 coreanos en Vietnam. En su opinión, ¿qué políticas e iniciativas son necesarias para promover aún más el papel de estas dos comunidades en el fortalecimiento de los intercambios entre los pueblos y la ampliación de la cooperación en los ámbitos cultural y social?



Cho Jeong-sik: Los 350.000 ciudadanos vietnamitas residentes en Corea del Sur y los 190.000 ciudadanos coreanos residentes en Vietnam constituyen puentes invaluables que conectan a nuestros pueblos y actores clave para impulsar nuestra Asociación Estratégica Integral.

Somos “naciones de consuegros”, unidas por 100.000 familias multiculturales, mientras que las visitas entre nuestros dos países se acercan a los cinco millones cada año. En este contexto, esperamos una estrecha cooperación interparlamentaria para salvaguardar los derechos e intereses de nuestros dos pueblos.

El punto de partida más importante es crear un entorno en el que nuestros pueblos puedan establecerse con confianza en el otro país.

La Asamblea Nacional de Corea del Sur seguirá comprometida con brindar apoyo a las familias multiculturales coreano-vietnamitas, así como a los trabajadores y estudiantes vietnamitas, para que puedan disfrutar del respeto y ejercer plenamente sus derechos legales en la sociedad coreana. Espero que la Asamblea Nacional de Vietnam también brinde un apoyo activo para mejorar el entorno de vida y de inversión de los ciudadanos y empresarios coreanos en Vietnam.

Continuaremos nuestros esfuerzos para promover intercambios más activos entre los pueblos de nuestras dos naciones.

Vietnam ya es el segundo país más visitado por los coreanos. Por ello, debería prestarse mayor atención a la promoción de intercambios bidireccionales más activos. También es esencial que nuestros jóvenes, que liderarán el futuro de nuestras dos naciones, interactúen de manera más activa mediante becas y programas de intercambio mutuo.

Debemos seguir apoyando a las familias multiculturales coreano-vietnamitas, que nos unen como “consuegros”. En este sentido, reforzaremos el apoyo a las mujeres vietnamitas que han emigrado a Corea del Sur por matrimonio, con el fin de garantizar su exitosa integración en la sociedad coreana. La Asamblea Nacional de Corea del Sur también prestará especial atención al apoyo a los hijos de estas familias multiculturales, para que puedan convertirse en futuros líderes de nuestra asociación bilateral, con un profundo conocimiento de los idiomas y las culturas de ambos países.

Esperamos que nuestras dos Asambleas Nacionales profundicen aún más la amistad y la confianza mutua mediante un firme apoyo a la seguridad y la felicidad de estas 540.000 personas.



5. Ante los numerosos desafíos que afrontan la región y el mundo, ¿cómo evalúa las perspectivas de cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y la Asamblea Nacional de Corea del Sur en los foros parlamentarios multilaterales, particularmente en lo que respecta a la contribución a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible, así como a la respuesta a los desafíos regionales y mundiales comunes?



Cho Jeong-sik: Frente a desafíos sin precedentes, como las complejas crisis geopolíticas, la inestabilidad de las cadenas de suministro y el cambio climático, la cooperación entre nuestros parlamentos es crucial para fortalecer la cooperación entre Corea del Sur y la ASEAN y contribuir a la estabilidad de la región de Asia-Pacífico.

En particular, el Gobierno surcoreano elevó las relaciones entre Corea del Sur y la ASEAN al nivel de Asociación Estratégica Integral (CSP) en 2024. En la Cumbre de la ASEAN del año pasado, el Presidente propuso la CSP entre Corea del Sur y la ASEAN, en consonancia con la Visión de la Comunidad de la ASEAN, y se comprometió a una cooperación integral con la ASEAN. Vietnam es un miembro central de la ASEAN y un socio regional clave de Seúl. Por ello, la Asamblea Nacional de Corea del Sur cooperará estrechamente con Vietnam para desarrollar las relaciones no solo a nivel bilateral, sino también a través de foros interparlamentarios multilaterales como la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF).

Nuestros dos países se han fijado el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 y estamos trabajando para establecer sistemas relacionados con la transición energética, la tecnología verde y la circulación de recursos. Los parlamentos también están trabajando en la legislación de estas políticas. El 26 de agosto, la Asamblea Nacional de Corea aprobó una enmienda a la Ley Marco sobre Neutralidad de Carbono y Crecimiento Verde para hacer frente a la crisis climática, que establece los principios para fijar los objetivos nacionales de reducción de gases de efecto invernadero y exige al Gobierno establecer objetivos a medio y largo plazo cada cinco años, de 2030 a 2045.

Dado que el acuerdo de cooperación sobre cambio climático firmado entre nuestros dos países proporciona un marco para la cooperación, espero que podamos fortalecer aún más nuestros esfuerzos conjuntos para abordar el cambio climático y que nuestras dos Asambleas Nacionales promuevan y respalden activamente esta agenda compartida.

Espero fortalecer la cooperación legislativa en consonancia con nuestra cooperación en materia de inteligencia artificial (IA) y tecnologías digitales, que ocupan un lugar central en la visión de la CSP entre Corea del Sur y la ASEAN. En la era de la IA están surgiendo numerosos nuevos desafíos, entre ellos el uso ético de la inteligencia artificial, la reducción de la brecha digital y la ciberseguridad, muchos de los cuales deben ser regulados mediante legislación. Espero que cooperemos y coordinemos esfuerzos, tanto a nivel bilateral como multilateral, para abordar estos desafíos.

La Asamblea Nacional de Corea del Sur reforzará la cooperación y la comunicación con la Asamblea Nacional de Vietnam para que la visión de la CSP entre Corea del Sur y la ASEAN pueda traducirse en resultados tangibles y contribuir a la prosperidad común de la ASEAN y Vietnam. Estoy convencido de que la sólida cooperación entre nuestros dos parlamentos servirá como fuerza motriz para promover la paz y el desarrollo sostenible no solo en la península de Corea y la ASEAN, sino también en todo el mundo./.

Por Khanh Van (Agencia Vietnamita de Noticias, Seúl)

​