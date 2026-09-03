Presidente del Parlamento de Vietnam recibe al embajador de Francia

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, recibió hoy al embajador de Francia en el país, Olivier Brochet, con motivo del término de su mandato.



Tran Thanh Man felicitó al embajador por la exitosa culminación de su misión y valoró sus contribuciones al fortalecimiento y la profundización de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Francia.



El titular del Legislativo expresó su satisfacción por los avances positivos e integrales de las relaciones bilaterales, incluida la cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y el Parlamento francés mediante intercambios de delegaciones y contactos entre dirigentes, organismos especializados y parlamentarios de ambos países.



Destacó que la cooperación parlamentaria ha demostrado su eficacia y contribuye a abrir una nueva etapa de desarrollo de los vínculos bilaterales, con un marco de cooperación cada vez más amplio y sustancial. Los órganos legislativos de ambos países también desempeñan un papel en la supervisión de la implementación de los acuerdos y compromisos de cooperación, contribuyendo a consolidar la confianza política y favorecer un desarrollo estable y sostenible de las relaciones bilaterales.



Al valorar los avances de la cooperación en los ámbitos político-diplomático, económico-comercial, de inversión, ciencia y tecnología, educación y formación, cultura, intercambio entre los pueblos y cooperación parlamentaria, Tran Thanh Man propuso continuar los intercambios de delegaciones de distintos niveles, mantener los mecanismos de cooperación existentes y promover los vínculos entre las localidades de ambos países.



Informó asimismo que la Asamblea Nacional de Vietnam ha establecido el Grupo de Parlamentarios de Amistad Vietnam-Francia, y afirmó que el Legislativo vietnamita está dispuesto a coordinar estrechamente con el Parlamento francés para seguir perfeccionando el marco jurídico y facilitar la cooperación bilateral, así como las actividades de las empresas e inversores franceses en Vietnam.



Por su parte, Olivier Brochet agradeció al presidente de la Asamblea Nacional el recibimiento y expresó su reconocimiento por la atención y el apoyo de los dirigentes vietnamitas, así como por la estrecha coordinación de la Asamblea Nacional, sus organismos, el Gobierno, los ministerios, sectores y localidades durante su mandato.



El embajador manifestó su satisfacción por haber sido testigo y haber contribuido a importantes avances en las relaciones entre Francia y Vietnam, especialmente al establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



Al compartir sus impresiones sobre su estancia en Vietnam, Olivier Brochet expresó su profundo afecto por el país, su pueblo y su cultura, así como su admiración por el dinámico desarrollo de la nación indochina.

Subrayó que Francia concede importancia al creciente papel y posición de Vietnam en la región y en el escenario internacional, y expresó su deseo de acompañar al país en su nueva era de desarrollo.



El diplomático valoró positivamente el dinamismo de las relaciones bilaterales, en las que la cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y el Parlamento francés ha contribuido de manera práctica a consolidar la confianza política y fortalecer la cooperación en diversos ámbitos.



Afirmó que, independientemente del cargo que desempeñe en el futuro, continuará manteniendo su afecto y atención hacia Vietnam y contribuyendo al fortalecimiento de la amistad y al desarrollo cada vez más sustancial, eficaz y sostenible de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



Tran Thanh Man deseó a Olivier Brochet nuevos éxitos en su próximo cargo y expresó su esperanza de que continúe siendo un amigo cercano de Vietnam y contribuya a cultivar la amistad tradicional y la Asociación Estratégica Integral bilateral, llevándolas a nuevos logros./.

VNA