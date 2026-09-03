Premier preside la reunión ordinaria del Gobierno correspondiente a agosto de 2026

Hanoi (VNA) - El primer ministro Le Minh Hung presidió hoy la reunión ordinaria del Gobierno correspondiente a agosto de 2026, destinada a evaluar la situación del desarrollo socioeconómico durante agosto y los primeros ocho meses del año, así como definir las principales tareas y soluciones para el período venidero.



A la reunión asistieron miembros del Buró Político y del Comité Central del Partido, vice primeros ministros y otros integrantes del Gobierno. También estuvieron presentes representantes de los órganos del Partido, la Oficina del Presidente, la Asamblea Nacional y el Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam.



Al inaugurar la reunión, el primer ministro Le Minh Hung subrayó que esta tiene lugar inmediatamente después de la celebración del Día Nacional, el 2 de septiembre, y de la primera reunión extraordinaria de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional.



Señaló que este es el momento de acelerar el ritmo y dar un fuerte impulso a las acciones para esforzarse al máximo por cumplir las tareas y objetivos fijados para 2026.



En un contexto en el que la situación mundial y regional continúa evolucionando de manera compleja e impredecible y entraña numerosos riesgos, Vietnam ha redoblado sus esfuerzos para perfeccionar el marco institucional y mejorar el entorno de inversión y negocios. Asimismo, ha concentrado sus esfuerzos en estabilizar la macroeconomía, controlar la inflación, garantizar los principales equilibrios de la economía, acelerar el desembolso de la inversión pública, desarrollar las infraestructuras y promover el crecimiento económico.



Al mismo tiempo, se ha prestado especial atención al desarrollo cultural y social y a la mejora de las condiciones de vida de la población; se ha trabajado para garantizar la estabilidad política y social, consolidar la defensa y la seguridad nacionales, así como fortalecer y ampliar las relaciones exteriores y la integración internacional.

En la reunión. (Fuente: VNA)

El premier afirmó que, en agosto de 2026, la situación socioeconómica registró, en general, numerosos resultados positivos. Sin embargo, todavía persisten deficiencias, limitaciones, dificultades y desafíos derivados tanto de los acontecimientos desfavorables en el ámbito internacional y regional como de factores internos de la economía.



Por ello, es necesario realizar una evaluación exhaustiva para adoptar soluciones adecuadas que permitan cumplir con éxito los objetivos de desarrollo socioeconómico fijados para 2026.



En este contexto, el jefe del Gobierno pidió a los participantes centrarse en analizar la situación socioeconómica de agosto y de los primeros ocho meses del año, así como las principales tareas y soluciones para septiembre y los últimos meses de 2026.



En particular, destacó la necesidad de evaluar cuidadosamente la evolución de la situación internacional y nacional, los principales resultados alcanzados durante agosto y los primeros ocho meses, así como las dificultades y obstáculos existentes; identificar los “cuellos de botella” y proponer grupos de medidas concretas para resolver las dificultades e impulsar el cumplimiento exitoso de las tareas establecidas.



También pidió a los participantes evaluar la labor de dirección y gestión del Gobierno, del primer ministro, de los ministerios, sectores y administraciones locales, así como el carácter proactivo, oportuno y flexible y la eficacia de las medidas y políticas adoptadas de conformidad con las Resoluciones y Conclusiones del Comité Central del Partido y de la Asamblea Nacional.



El jefe del Gobierno solicitó determinar claramente el contexto, las tareas y las soluciones prioritarias para el próximo período en cada ámbito concreto, especialmente la consecución del objetivo de un crecimiento del 10%, la gestión de las políticas fiscal y monetaria, el control de la inflación y la estabilidad macroeconómica.



Asimismo, hizo hincapié en la aplicación de las Resoluciones y Conclusiones del tercer pleno del Comité Central del Partido, así como en los preparativos para el segundo período de sesiones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional, especialmente en relación con los importantes proyectos de ley que el Gobierno ha examinado y emitido opiniones recientemente./.