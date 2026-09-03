Premier vietnamita pide iniciativa y flexibilidad para cumplir objetivos trazados

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó a los miembros del Gobierno a actuar con iniciativa, creatividad y flexibilidad para cumplir los objetivos establecidos, ante las elevadas exigencias para los últimos meses de 2026.



Al presidir el 3 de septiembre la reunión ordinaria del Gobierno correspondiente a agosto, Le Minh Hung pidió a los ministerios, sectores y localidades implementar de manera decidida y eficaz las resoluciones, conclusiones y directrices del Comité Central, el Buró Político, los principales dirigentes y la Asamblea Nacional.



La reunión evaluó que en agosto la situación socioeconómica continuó evolucionando positivamente. La macroeconomía se mantuvo básicamente estable y se garantizaron los principales equilibrios. El Gobierno siguió impulsando la producción y los negocios, la reforma institucional, la defensa y seguridad y las relaciones exteriores.



En los primeros ocho meses, los ingresos del presupuesto estatal alcanzaron 77,85 mil millones de dólares, equivalentes al 80,2% de la previsión, mientras el comercio exterior sumó 770,14 mil millones de dólares, un 28,7% más interanual. El desembolso de la inversión pública llegó a casi 3,22 mil millones de dólares, equivalente al 49,8% del plan.



La IED continuó siendo un punto destacado. El capital registrado alcanzó 40,63 mil millones de dólares, un 55,4% más, mientras el capital desembolsado se situó en 17,25 mil millones de dólares, un 12% más.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)





La industria de procesamiento y manufactura creció aproximadamente un 12,5% en los primeros ocho meses, mientras el turismo recibió cerca de 16 millones de visitantes internacionales, un 14,4% más interanual. También avanzó la solución de proyectos pendientes y dificultades prolongadas, así como la ejecución de importantes proyectos de infraestructura.



En materia institucional, el Gobierno presentó a la Asamblea Nacional 15 leyes y cinco resoluciones normativas para su aprobación, emitió opiniones sobre seis proyectos de ley y promulgó 44 documentos para concretar leyes y resoluciones, además de ocho planes y programas de acción para implementar las resoluciones y conclusiones del tercer pleno del Comité Central.



Junto con estos resultados, la reunión señaló dificultades y desafíos, entre ellos las presiones sobre la gestión macroeconómica y el objetivo de alcanzar un crecimiento de “dos dígitos”. Algunas actividades productivas y empresariales siguen afrontando dificultades, mientras el desembolso de la inversión pública en determinados ministerios y proyectos clave aún no registra avances significativos.



También persisten presiones sobre los mercados financiero, monetario y crediticio, dificultades en la vida de parte de la población y riesgos derivados de la evolución compleja e imprevisible de los desastres naturales e inundaciones.



En este contexto, el jefe de Gobierno pidió revisar y actualizar periódicamente los escenarios de crecimiento por mes y trimestre, identificar los obstáculos que afectan al objetivo de crecimiento y concentrarse en resolverlos, especialmente en los sectores y localidades con mayor potencial.



También exigió mantener firme el objetivo de controlar la inflación, gestionar activamente los precios de bienes y servicios esenciales y sancionar estrictamente la especulación y los aumentos injustificados de precios.



Le Minh Hung pidió acelerar el desembolso de la inversión pública para alcanzar el 100% del plan asignado y desarrollar los mercados de capitales, bonos corporativos y valores para movilizar recursos adicionales para el crecimiento y reducir la dependencia del crédito.



En materia de producción y exportaciones, instó a aplicar medidas coordinadas para impulsar las ventas al exterior, controlar el déficit comercial y garantizar un comercio equilibrado en apoyo del objetivo de crecimiento de “dos dígitos”. También llamó a resolver los proyectos pendientes y prolongados para liberar recursos destinados al desarrollo.



El Primer Ministro encargó a los ministerios y organismos garantizar el suministro energético y de materiales de construcción, acelerar los proyectos de infraestructura clave, promover las exportaciones agrícolas y responder activamente a los desastres naturales.



Asimismo, subrayó la necesidad de impulsar la ciencia y tecnología, la innovación y la transformación digital, garantizar el bienestar social y fortalecer las tareas en educación, salud, cultura y turismo.



En materia de relaciones exteriores, exigió preparar cuidadosamente las actividades de los dirigentes del Partido y del Estado durante los últimos meses del año y los preparativos para las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, además de mantener la soberanía territorial, la seguridad y el orden social y reforzar la lucha contra el contrabando, el fraude comercial, el fraude de origen y las infracciones de propiedad intelectual.



Al señalar que queda poco tiempo hasta finales de año y que las exigencias son muy elevadas, el primer ministro Le Minh Hung pidió a los miembros del Gobierno mantener un alto sentido de responsabilidad y actuar con iniciativa, creatividad y flexibilidad para cumplir los objetivos establecidos./.