Gobierno vietnamita destaca crecimiento y presiones económicas para fin de año

Hanoi (VNA) - La economía vietnamita mantuvo su evolución positiva en agosto y los primeros ocho meses del año, aunque afronta importantes presiones en los últimos meses de 2026, según informó el ministro y jefe de la Oficina del Gobierno, Dang Xuan Phong.



En una rueda de prensa ordinaria del Gobierno celebrada el 3 de septiembre en Hanoi, Dang Xuan Phong informó sobre los resultados de la reunión ordinaria del Gobierno correspondiente al mes de agosto, presidida ese mismo día por el primer ministro Le Minh Hung.



Según el funcionario, la macroeconomía se mantuvo básicamente estable, la producción y los negocios continuaron fortaleciéndose y se garantizó la seguridad energética. La política monetaria, el tipo de cambio y los tipos de interés fueron gestionados de manera proactiva y flexible, mientras mejoró la liquidez a corto plazo del sistema bancario.



Los ingresos del presupuesto estatal en los primeros ocho meses se estiman en 77,85 mil millones de dólares, equivalentes al 80,2% de la previsión anual y un 16,2% más interanual. Al mismo tiempo, se exoneraron o redujeron más de seis mil millones de dólares y se aplazaron unos 1,96 mil millones de dólares en impuestos y tasas para apoyar a la población y las empresas.



El desembolso de la inversión pública en agosto alcanzó 3,22 mil millones de dólares, un 23,1% más que en julio. La captación de inversión extranjera directa sumó unos 40,63 mil millones de dólares en los primeros ocho meses, un 55,4% más, mientras el capital desembolsado alcanzó 17,25 mil millones de dólares, un 12% más.



El comercio exterior en agosto alcanzó 109,7 mil millones de dólares, un 31,7% más interanual. El déficit comercial fue de apenas 100 millones de dólares, frente a los 3,57 mil millones de dólares del mes anterior, reflejando la tendencia estacional de las exportaciones vinculada al consumo de fin de año en los grandes mercados.



La producción industrial aumentó un 14,4% en agosto y un 11,9% en los primeros ocho meses. Las ventas minoristas de bienes y los ingresos por servicios de consumo crecieron un 14,9% en agosto. El país recibió 1,99 millones de visitantes internacionales, un 18,4% más interanual, elevando el total de los primeros ocho meses a 15,9 millones, un 14,4% más.



El número de empresas que ingresaron o regresaron al mercado en los primeros ocho meses alcanzó 206.400, frente a 157.400 empresas que abandonaron el mercado. Hasta finales de agosto, el país contaba con alrededor de 1,08 millones de empresas en funcionamiento, un 5,63% más que a finales de 2025.



Sin embargo, Dang Xuan Phong advirtió de las fuertes presiones que persisten para los últimos meses del año, especialmente sobre el tipo de cambio y la inflación. También señaló que el desembolso de la inversión pública aún no cumple las expectativas y que persisten obstáculos relacionados con la liberación de terrenos y el suministro de materiales. A ello se suman proyectos pendientes durante largo tiempo y la evolución compleja de los desastres naturales, tifones e inundaciones.



En este contexto, el primer ministro Le Minh Hung subrayó que las tareas para los últimos meses del año son muy exigentes y pidió a los ministerios, sectores y localidades actuar con máxima concentración, oportunidad y determinación para superar las dificultades.



El jefe de Gobierno instó a mantener la estabilidad macroeconómica y gestionar de manera proactiva y flexible la política monetaria, en coordinación con otras políticas, orientando el crédito hacia la producción y combatiendo estrictamente la especulación y los aumentos injustificados de precios.



También pidió acelerar el desembolso de la inversión pública, concentrarse en la liberación de terrenos, resolver los problemas relacionados con el suministro de materiales de construcción y eliminar los obstáculos que afectan a los proyectos clave, evitando retrasos y despilfarros.



Asimismo, llamó a impulsar la producción y las exportaciones hacia un comercio equilibrado y sostenible, acelerar los acuerdos comerciales y garantizar el suministro energético. También exigió resolver con urgencia los nuevos documentos y resoluciones y superar las dificultades en la implementación del modelo de administración local de dos niveles.



El primer ministro destacó que los miembros del Gobierno y los responsables de los ministerios, organismos y localidades deben demostrar la máxima determinación para cumplir los objetivos. Todas las tareas deben responder a los “seis aspectos claros”: persona, tarea, plazo, responsabilidad, producto y autoridad, tomando los resultados concretos como criterio para evaluar a los funcionarios./.

VNA