Política

Presidente de Asamblea Nacional de Vietnam realizará visitas oficiales a Corea del Sur y Mongolia

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, realizará visitas oficiales a Corea del Sur y Mongolia del 6 al 11 de septiembre de 2026, según el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su esposa. (Fuente: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su esposa. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su esposa, junto con una delegación de alto nivel del país, realizarán visitas oficiales a Corea del Sur y Mongolia del 6 al 11 de septiembre de 2026.

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, estas visitas se llevarán a cabo por invitación del presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Cho Jeong Sik, y su esposa, así como del presidente del Gran Jural del Estado (Parlamento) de Mongolia, Sandag Byambatsogt, y su esposa./.

VNA
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