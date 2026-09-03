Canciller vietnamita recibe al embajador saliente de Francia

Hanoi (VNA) - El ministro de Asuntos Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, recibió hoy en Hanoi al embajador de Francia, Olivier Brochet, quien realizó una visita de despedida con motivo de la conclusión de su misión diplomática en el país.



Durante el encuentro, Le Hoai Trung valoró altamente los esfuerzos y las contribuciones positivas del embajador al fortalecimiento de las relaciones bilaterales durante una etapa especialmente dinámica, marcada por la elevación de los vínculos entre Vietnam y Francia al nivel de Asociación Estratégica Integral y la adopción del Plan de Acción Vietnam-Francia para el período 2026-2028, destinado a implementar la Declaración Conjunta.



Sobre la base del nuevo marco de relaciones, el canciller vietnamita propuso que ambas partes mantengan el intercambio de delegaciones y los contactos a todos los niveles, al tiempo que impulsen la cooperación económica, comercial y de inversión de acuerdo con su potencial.



También subrayó la necesidad de generar nuevos avances en ciencia y tecnología, innovación, energía, industria aeroespacial, transporte y ferrocarriles, así como de profundizar la cooperación en defensa, seguridad, salud, educación, formación, cultura y en el ámbito local.



Por su parte, Olivier Brochet expresó su emoción y satisfacción por haber contribuido directamente a una etapa dinámica de las relaciones bilaterales, especialmente al proceso de elevación de los vínculos entre Vietnam y Francia a la Asociación Estratégica Integral.



El diplomático valoró asimismo el importante papel desempeñado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Vietnam en la conexión, coordinación y promoción de iniciativas de cooperación entre ambos países.



Tras compartir sus impresiones sobre su período de trabajo en Vietnam, Olivier Brochet afirmó que, independientemente del cargo que ocupe en el futuro, continuará contribuyendo a la amistad y a la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Francia./.

VNA