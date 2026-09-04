Experta rusa: Visita de To Lam reafirma carácter estratégico de las relaciones Vietnam-Rusia

Moscú (VNA) - La visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Rusia reafirmará el carácter estratégico de las relaciones bilaterales y abrirá nuevas oportunidades de cooperación, según la doctora Valeria Vershinina, subdirectora del Centro ASEAN del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO), de la Cancillería rusa.



En entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Vershinina destacó que los encuentros de alto nivel reflejan la creciente madurez del diálogo entre ambos países y permiten avanzar en contenidos concretos, pese a las fluctuaciones del entorno internacional.



La experta resaltó asimismo el papel de Vietnam como “eslabón estratégico” en las estructuras regionales. A su juicio, su papel como país coordinador de las relaciones de asociación para el diálogo entre Rusia y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) ofrece a Moscú una oportunidad para estrechar sus vínculos con la agrupación, gracias a la comprensión de Vietnam tanto de la posición rusa como de los intereses y prioridades de la ASEAN.



Como primer país en firmar un Tratado de Libre Comercio con la Unión Económica Euroasiática (EAEU), Vietnam también puede contribuir a conectar los proyectos de integración euroasiáticos con los de Asia-Pacífico. Rusia considera que Vietnam puede transmitir las ideas sobre la arquitectura euroasiática a la ASEAN de forma natural y respetando el papel central de la agrupación.



Ante los riesgos de inestabilidad en Asia-Pacífico, Vershinina señaló que Rusia y Vietnam comparten el apoyo al papel central de la ASEAN y pueden coordinarse para mejorar la eficacia de mecanismos como el Foro Regional de la ASEAN (ARF), la Cumbre de Asia Oriental (EAS) y la Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN ampliada (ADMM+), además de impulsar la cooperación en seguridad marítima y lucha contra las amenazas cibernéticas.



En el ámbito económico y tecnológico, calificó la reanudación de la construcción de la primera planta de energía nuclear de Vietnam, en Ninh Thuan, como un proyecto de “valor simbólico fundamental”. Consideró que, a largo plazo, contribuirá a generar empleos, formar recursos humanos cualificados, reforzar la seguridad energética y apoyar la modernización del país. También recomendó que Rusia priorice proyectos acordes con las necesidades de Vietnam, en los que la calidad y el cumplimiento de los plazos prevalezcan sobre la cantidad.



Vershinina propuso además modernizar el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la EAEU, tras diez años de aplicación, mediante la actualización de la lista de productos, la simplificación de los procedimientos aduaneros y un mayor uso de las monedas nacionales en los pagos.



En materia de transformación digital, identificó potencial de cooperación en la aplicación de la inteligencia artificial (IA) a la agricultura, el desarrollo de ecosistemas inteligentes en la salud y la formación de especialistas en aprendizaje automático. En ciberseguridad, abogó por intercambiar experiencias y realizar ejercicios conjuntos para proteger infraestructuras críticas.



La experta destacó también el desarrollo de los estudios vietnamitas en Rusia y la expansión de la enseñanza del idioma vietnamita en varias universidades, así como la creciente demanda de las empresas rusas de especialistas que dominen el vietnamita. Para atraer a más jóvenes rusos hacia Vietnam, propuso organizar concursos conjuntos de lengua vietnamita, reconocer mutuamente los certificados y ampliar los programas de prácticas e investigación sobre el terreno.



Según Vershinina, universidades como MGIMO y sus socios vietnamitas deben combinar la IA y las plataformas digitales con métodos tradicionales de enseñanza. No obstante, subrayó que las modalidades en línea no pueden sustituir el valor de los intercambios presenciales.



Al concluir, la experta expresó su expectativa de que los documentos que se firmen durante la visita contribuyan a profundizar la cooperación en energía, comercio, educación e intercambios entre los pueblos. Afirmó que la solidez de las relaciones entre Rusia y Vietnam durante la próxima década dependerá no del número de documentos firmados, sino de la coherencia y determinación de ambas partes para llevar a cabo los proyectos previstos./.

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