Unos 500 delegados participarán en tercer Diálogo de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Unos 500 delegados, incluidas cerca de 40 representaciones de localidades y socios internacionales de Ciudad Ho Chi Minh, participarán la próxima semana en el tercer Diálogo de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh (FD 2026).



Según informaron los organizadores en una rueda de prensa celebrada hoy, el evento será organizado por el Comité Popular municipal del 10 al 12 de septiembre en el barrio de Vung Tau.



Centrado en las relaciones exteriores a nivel local, el encuentro ofrecerá un espacio para que autoridades locales, expertos y empresas compartan experiencias de gestión, intercambien modelos avanzados de desarrollo y promuevan la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, inversión, comercio y desarrollo de recursos humanos.



A través de diálogos sustantivos y actividades de conexión, el evento busca movilizar recursos de alta calidad, impulsar la innovación, elevar la competitividad de la ciudad y contribuir a sus objetivos de desarrollo rápido y sostenible, al tiempo que fomenta mecanismos de cooperación a largo plazo entre Ciudad Ho Chi Minh y sus socios internacionales.



Uno de los actos principales será la conferencia de alcaldes, prevista para la mañana del 11 de septiembre, que reunirá a dirigentes de localidades nacionales e internacionales para debatir en profundidad el papel proactivo de las administraciones locales en el marco más amplio de la política exterior nacional, contribuyendo a la formulación de políticas de cooperación internacional.



La primera sesión temática se centrará en soluciones para reforzar el papel de las instituciones locales a la hora de alentar a las empresas a invertir en investigación y desarrollo (I+D) y convertir los resultados de la innovación en productos comerciales. También se analizarán medidas para acortar el proceso desde la investigación hasta el mercado y establecer mecanismos concretos de cooperación entre las localidades integrantes de la red de amistad de Ciudad Ho Chi Minh.



La segunda sesión temática abordará la urgente necesidad de cooperación para desarrollar puertos marítimos verdes, examinando el papel de las autoridades locales en la conexión de las cadenas de suministro y el cumplimiento de las nuevas normas de sostenibilidad.



Las deliberaciones también incluirán la posibilidad de establecer un mecanismo de cooperación multilateral a nivel de ciudades para compartir datos, mejorar la competitividad y garantizar estándares ambientales coherentes en las cadenas de suministro globales.



El programa incluirá además reuniones bilaterales paralelas, actividades de diplomacia pública y visitas a modelos de producción y desarrollo económico, destacados destinos turísticos y sitios de patrimonio cultural tradicional.



El primer Diálogo de Amistad se celebró en 2022 bajo el tema de la adaptación para la recuperación y el desarrollo, con la participación de representantes de 24 localidades internacionales. La segunda edición, celebrada en 2024 y centrada en la transformación industrial, contó con delegados de 35 localidades internacionales./.

VNA