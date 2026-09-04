Continúa la búsqueda de soldados vietnamitas caídos en Camboya

Hanoi (VNA) - Varias localidades vietnamitas celebraron el 4 de septiembre ceremonias de partida para los equipos encargados de buscar y recuperar los restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos en Camboya durante la temporada seca 2026-2027.



En el Sitio Histórico Nacional de la zona de Don Long Khot, en la comuna de Tuyen Binh, el Comité Directivo de la Región Militar 7 para la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de mártires, en coordinación con el Comité Popular de la provincia de Tay Ninh, organizó la partida de los equipos K70, K71, K72 y K73.



Durante más de 25 años, las fuerzas de la Región Militar 7 han recuperado más de 12.000 restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos en Camboya. En la fase XXVI, los equipos K trabajarán a partir de 185 informaciones sobre 761 tumbas y se proponen recuperar al menos 100 restos después de cada campaña.



El mayor general Tran Chi Tam, subjefe político y jefe del Comité Directivo de la Región Militar 7, calificó la misión de especial importancia política y profundo significado humanitario. Instó a intensificar la búsqueda, concentrar recursos y priorizar el procesamiento, verificación y aprovechamiento de las fuentes de información, además de garantizar la disciplina, la seguridad y la salud de los oficiales y soldados, así como respetar las leyes y costumbres de ambos países.



El teniente coronel Nguyen Hoai Thanh, comisario político del Equipo K71, afirmó que los equipos continuarán verificando cada fuente de información sobre el terreno, con el apoyo de las autoridades y la población camboyanas, y contrastando los vestigios con las condiciones reales antes de iniciar las excavaciones.



Tras la ceremonia, los equipos K partieron hacia Camboya por la puerta fronteriza internacional de Binh Hiep, en la provincia de Tay Ninh.



En la provincia de Dong Thap, el Comité Directivo 515 provincial también celebró una ceremonia de partida para el Equipo K91. Huynh Minh Tuan, vicepresidente del Comité Popular provincial, pidió a sus oficiales y soldados ampliar las fuentes de información y reunirse con testigos, personas mayores y prestigiosas para verificar datos sobre los mártires.



Durante la fase XXVI, el Equipo K91 organizará dos grupos de excavación y búsqueda. En la provincia camboyana de Prey Veng operará en 9 distritos, 36 comunas y 44 puntos, mientras que en Pursat trabajará en 4 distritos, 8 comunas y 8 puntos.



Dong Thap tiene asignada la tarea de buscar y recuperar 370 restos de mártires. Hasta la fecha, el Equipo K91 ha recuperado 143 restos, incluidos 47 en Camboya y 96 en la provincia, de los cuales 68 han sido sepultados en el Cementerio de los Mártires de Tam Nong.



Tras la ceremonia, los oficiales y soldados del Equipo K91 partieron hacia Camboya para cumplir su misión./.

VNA