Sociedad

Regresan sanos y salvos a Da Nang 32 pescadores rescatados tras naufragio

Los 32 pescadores del buque QNa 90859 TS regresaron sanos y salvos a Da Nang tras ser rescatados luego del hundimiento del pesquero.

Las autoridades de la Región Naval 4, en coordinación con representantes del gobierno local de Da Nang, la Guardia Fronteriza y las familias, completan los trámites y entregan a los 32 pescadores conforme a la normativa vigente. (Foto: VNA)
Las autoridades de la Región Naval 4, en coordinación con representantes del gobierno local de Da Nang, la Guardia Fronteriza y las familias, completan los trámites y entregan a los 32 pescadores conforme a la normativa vigente. (Foto: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) - Los 32 pescadores del buque QNa 90859 TS, accidentado en el mar, regresaron sanos y salvos a la comuna de Nui Thanh, ciudad de Da Nang, la noche del 3 de septiembre.

El presidente del Comité Popular de Da Nang, Nguyen Manh Hung, asistió al acto de bienvenida y visitó a los pescadores.

El presidente del Comité Popular de Nui Thanh, Hoang Chau Son, agradeció al Comando de la Región Naval 4, la Guardia Costera de Vietnam y los pesqueros de la provincia de Gia Lai por participar en las labores de rescate y llevarlos a tierra firme.

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Representantes del Comando de la Región Naval 4 entregan 32 paquetes de regalo a pescadores. (Foto: VNA)

El QNa 90859 TS perdió contacto el 25 de agosto en una zona marítima alejada de la costa. Tras las labores de búsqueda, se determinó que el pesquero había sufrido un accidente y se había hundido con 51 tripulantes a bordo. Los 32 pescadores localizados recibieron atención médica, apoyo nutricional y alojamiento antes de ser trasladados a tierra.

Las autoridades locales, el Sindicato de Pescadores y la comunidad pesquera pidieron continuar la búsqueda de los trabajadores que permanecen desaparecidos.

Hoang Chau Son también instó al Frente de la Patria de Vietnam, las organizaciones y el sindicato locales a movilizar apoyo para el propietario del pesquero y los pescadores afectados, con el fin de ayudarles a recuperar la salud, estabilizar su vida y volver a faenar.

Previamente, la mañana del 3 de septiembre, personal médico militar de la Región Naval 4 examinó a los pescadores en el puerto de Cam Ranh tras su llegada a tierra. Los 32 se mostraron un estado de salud estable./.

VNA
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